Under et møte med militære representanter fra en rekke land mandag anklaget den russiske viseforsvarsministeren Aleksandr Fomin Nato for å ha kommet med direkte provokasjoner.

Han sa også at dette øker faren for at konflikten mellom Russland og Nato ender i en væpnet konfrontasjon.

En massiv økning i militære aktiviteter

Et opptak av Fomins kritikk ble mandag offentliggjort av det russiske forsvarsdepartementet. Også representanter fra rundt 14 Nato-land var til stede på møtet.

Fomin anklaget Nato for en massiv økning i militære aktiviteter de siste årene. Blant annet skal antall militære flygninger ved Russlands grenser har økt fra 436 til 710 bare i 2020. Han sa også at Nato har holdt 30 store militærøvelser i året med kampøvelser som involverte Russland.

– Alltid klar for direkte samtaler

Russland har flere ganger krevd garantier for at Nato ikke ekspanderer videre østover, blant annet ved å åpne for ukrainsk medlemskap eller utplassere våpen i landet. Fomin gjentok kravet, og sa også at Russland alltid er klar for direkte samtaler, mens han kritiserte Nato for i årevis å ha avvist alle russiske forslag.