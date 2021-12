Reformforslag kan gi Lukasjenko mer makt

Hviterussiske velgere skal ta stilling til forslagene i en folkeavstemning i februar neste år. Hvis valgdeltakelsen er på over 50 prosent og forslagene får flertall, vil de bli regnet som vedtatt.

Ett av forslagene er utformet slik at Lukasjenko kan bli gjenvalgt to ganger til og fortsette som president til 2035. Da vil han være 81 år.

Dokumentet ble mandag publisert på presidentens nettside og nettsiden til det statlige nyhetsbyrået Belta. Hviterussere oppfordres til å komme med sine synspunkter på de foreslåtte endringene.

Det foreslås også å forlenge periodene til nasjonalforsamlingen fra fire til fem år, i tillegg til at en annen folkeforsamling skal operere parallelt med nasjonalforsamlingen. Det er en forsamling som har eksistert siden 1996, og som er blitt kritisert for å være udemokratisk og for å avholde møter som fungerer som propaganda for Lukasjenko.

Et annet forslag er at tidligere presidenter skal få strafferettslig immunitet for alt de har gjort mens de har sittet ved makten.