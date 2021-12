Det var i 2001 at den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell ga Juan Alessi en håndbok med instruksjoner for hvordan ansatte rundt den prostitusjonsdømte finansmannen Jeffrey Epstein skulle te seg. Ifølge Alessi var reglene alt annet enn normale.

«Husk at du ser ingenting, du hører ingenting, og du sier ikke et ord med mindre du blir pratet til. Vis respekt for Epsteins privatliv» sto det håndboken som Alessi leste høyt fra under den pågående rettssaken mot Epsteins venninne, skriver CNN.

Truet til å tie

Ghislaine Maxwell (59) er tiltalt for menneskehandel, etter å angivelig ha hjulpet Jeffrey Epstein med å legge til rette for overgrep mot en rekke unge kvinner i USA. Flere av de angivelige overgrepene skal ha funnet sted i Epsteins Palm Beach-hjem, hvor Alessi var ansatt.

Alessi opplevde instruksene som en trussel om å tie om hva som foregikk i luksusboligen. Han møtte Maxwell i 1991 og forsto det slik at hun var finansmannens kjæreste. Ifølge Alessi var hun husets overhode og hadde føringen på en rekke andre hjem tilhørende Epstein.

Juan Alessi jobbet i mange år for finansmannen Epstein. De siste årene ble det forbudt å se Epstein inn i øynene når man pratet med ham. Foto: Jane Rosenberg / Reuters/NTB

– Aldri se ham i øynene

I løpet av årene hadde han mindre og mindre å gjøre med Epstein, og mer og mer gikk via Maxwell. En dag mot slutten av hans ansettelsesperiode skal Maxwell ha ønsket å ta en prat med ham.

– Hun fortalte meg at Epstein ikke likte å bli sett i øynene. «Du må aldri se ham direkte i øynene, bare finn noe annet å stirre på i rommet og svar ham kort», skal Maxwell ha fortalt Alessi.

Ifølge hovmesteren tilbragte Epstein alle høytider og de fleste helgene i Palm Beach, hvor han normalt forlot eiendommen mandag eller tirsdag og kom tilbake torsdag eller fredag. Ifølge Alessi jobbet de ansatte på spreng slik at alt skulle være perfekt hver gang Epstein var ventet hjem. De fikk også beskjed om å bestandig sørge for at det lå 100 dollar i hver bil, uten at de visste hvorfor.

Hovmesteren husker Virginia Roberts Guiffre, som bare var en ung jente da hun angivelig ble lokket i Epsteins felle av Maxwell. Foto: Bebeto Matthews / AP/NTB

«Det var jeg som kjørte dem»

Alessi husker den enorme mengden unge kvinner som forsvant inn og ut av Palm Beach-huset. Han husker spesielt to unge kvinner, den ene vitnet mot Maxwell for et par dager siden, og den andre er mye omtalte Virginia Roberts Giuffre, som er en av de som har stått frem offentlig flere ganger og fortalt sin historie om hvordan Maxwell angivelig lokket henne inn i Epsteins klør da hun var 16 år gammel.

På spørsmål om hvorfor han husket disse to kvinnene så godt svarte han «fordi det var jeg som kjørte dem».

Jeffrey Epstein ble dømt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av flere mindreårige jenter i 2008. På dette tidspunktet hadde føderale myndigheter identifisert 36 ofre. 6. juli 2019 ble Epstein igjen pågrepet, tiltalt for menneskehandel av mindreårige i Florida og New York. Epstein ble funnet død i sin celle i Metropolitan Correctional Center i New York 10. august 2019.

Dersom Maxwell blir funnet skyldig risikerer hun opp til 80 års fengsel.

Se video: Epstein-fornærmede: – Prins Andrew burde ha panikk nå: