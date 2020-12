Epstein-saken: Ghislaine Maxwells ektemann bryter stillheten

I brevet adressert til domstolen beskriver Scott Borgerson (44) sin 58 år gamle kone som «en fantastisk person full av kjærlighet», gjengir New York Post.

Han ber samtidig om at konen blir løslatt mot en kausjon på 28,5 millioner dollar.

Skal ha lokket til seg unge jenter

Det var 2. juli at Maxwell ble arrestert, siktet for å ha rekruttert jenter ned til 14-årsalderen for Epstein. Den avdøde milliardæren satt fengslet siktet for menneskehandel og overgrep mot mindreårige, men døde før rettssaken kom i gang.

Flere kvinner anklager Maxwell for å ha lokket til seg og transportert dem til Epstein. Hendelsene skal ha funnet sted på 90-tallet. Formålet var å gi Epstein massasje, men det skal senere ha resultert i seksuelt misbruk, står det i siktelsen.

Den seks punkter lange siktelsen skal også omhandle falsk forklaring.

Bildet viser Virginia Roberts Giuffre, Teresa Helm, Jena Lisa Jones, Kiki, Rachel Benavidez, Marijke Chartouni, Chaunte Davies, and Courtney Wild. Alle hevder å være offer for Epsteins menneskehandel. Foto: Lifetime/AP

«Jeg tror ikke hun har noe med det å gjøre»

Tidligere har Maxwells familiemedlemmer gått sammen med syv av hennes venner i håp om å få henne løslatt til fordel for hjemmearrest. Dette ble avslått i juli.

«Jeg har aldri opplevd noe upassende med Ghislaine og jeg tror ikke hun hadde noe med Epsteins kriminelle handlinger å gjøre» står det i brevet.

Ektemannens identitet ble lenge holdt skjult, noe som hindret ham i å ta del i det første forsøket på å få henne løslatt.

«Fanget i en mediestorm»

«Jeg kan ikke beskrive hvordan det føles å bli forfulgt, spionert på og å være fanget i en mediestorm», skriver Borgerson. Han var klar over konens tidligere forhold til Epstein, men møtte aldri milliardæren selv.

Maxwell sitter i varetekt ved Metropolitan Detention Center i Brooklyn i New York. Brevet og søknaden ble levert 4. desember, men ble tilgjengelig for offentligheten først 11 dager senere. Den er foreløpig ikke ferdigbehandlet.