Borgerjournalisten Chen Qiushi dro til Wuhan for å dokumentere coronautbruddet i januar 2020. Etter to uker i byen ble det plutselig stille.

Han rapporterte fra gatene, sykehusene og våtmarkedet der pandemien er mistenkt å ha sitt opphav. Videoene ble lagt ut på plattformen WeChat og ble sett av millioner. Senere måtte han gå over til Youtube, da kinesiske myndigheter stengte kontoen hans. Før pandemien rapporterte han også om Hongkong-protestene.

Sikkerhetspersonell utenfor Wuhan Institute of Virology da WHO besøkte byen for å undersøkte opphavet til viruset. Foto: Thomas Peter / Reuters

– Tror dere at jeg er redd for dere?

I perioden mens kinesiske myndigheter forsøkte å dysse ned spredningen av det nye viruset, fortalte han om hvordan det egentlig var i byen og sammenlignet situasjonen med spredningen av SARS-viruset. I begge tilfellene ble det forsøkt å skjule sannheten og blokkere for informasjonsspredningen, meldte han.

En uke før han forsvant la den tidligere advokaten ut en video på Youtube, som i utgangspunktet er blokkert for brukere i Kina, der han kom med sterke anklager mot myndighetenes sensur.

– Jeg er redd, sa han i opptaket, gjengitt av flere utenlandske medier.

– Jeg har viruset foran meg, og bak meg Kinas rettshåndhevelse. Så lenge jeg fortsatt er i live, så vil jeg rapportere fra denne byen. Jeg skal fortsette med min rapportering.

– Pokker ta dere! Jeg er ikke en gang redd for døden. Tror dere at jeg er redd for dere, kommunistpartiet?

Så ble det stille.

– Jeg tror dere forstår

Familie og venner hørte ingenting, men trodde han var tvunget inn i karantene av myndighetene til tross for at han ikke hadde covid. Tiden gikk og tidligere i år kom det rapporter om at han hadde sluppet ut og nå var under tett oppsyn i foreldrenes hjem.

Men det var først nå, over 600 dager etter siste livstegn, at Qiushi viste seg igjen, helt kort i en venns direktesending på Youtube og via en kort beskjed på sin egen Twitter-profil.

– På det siste ett år og åtte månedene har jeg opplevd mye. En del kan prates om, annet ikke. Jeg tror dere forstår , skriver han, ifølge Wall Street Journal.

Flere kritiske røster stilnet

Qiushis erfaringer med de kinesiske myndighetenes jerngrep på kommunikasjonen er dessverre ikke unike.

I romjulen i fjor fikk borgerjournalisten og tidligere advokaten Zhang Zhan en fengselsdom på fire år for å ha varslet om virusutbruddet.

Også Li Zehua og Fang Bin forsvant plutselig etter å ha utfordret myndighetenes informasjonsmonopol. Li Zehua, dukket opp igjen etter noen måneder, mens Fang Bin fortsatt ikke er observert etter at han la ut videoer som viste hauger av lik som ble lastet inn i en buss.

Ifølge den australske journalisten Sharri Markson var det rapportert hele 897 tilfeller der kinesiske personer ble straffet av myndighetene for å ha utfordret myndighetenes propaganda, kun mellom januar og april 2020.