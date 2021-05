Nye Wuhan-funn offentliggjort: Flere forskere ble plutselig alvorlige syke høsten 2019

Amerikansk etterretning offentliggjorde nylig en rapport om foreløpige funn tilknyttet Wuhan-etterforskningen og letingen etter covid-19s begynnelse. Ifølge rapporten ble flere forskere ved Wuhan Institutt for virologi alvorlig syke og innlagt på sykehus i november 2019. Kina har tidligere rapportert til WHO at det første tilfellet av covid-lignende symptomer hos mennesker var 8. desember 2019, skriver CNN. Det vites foreløpig ikke nøyaktig hva forskerne ble syke av.

Forsker på coronavirus

Ifølge Wall Street Journal brukes Wuhan-labben til å forske på coronavirus og andre patogen. Ved enden av Trumps presidentperiode offentliggjorde Trump administrasjonen en foreløpig rapport om forskerne som «hadde utviklet influensalignende symptomer». På dette tidspunktet hadde det ikke kommer frem at forskerne hadde blitt innlagt på sykehus som følge av sykdommen.

Amerikansk etterretning er forsiktig med å spekulere, og påpeker at det finnes mange teorier om hvordan coronaviruset oppsto, hvor ingenting er hverken utelukket eller konkludert med.

– Vi har fortsatt ingen klar konklusjon annet enn at viruset oppsto i Kina, sier en av etterforskerne til CNN.

Bildet fra 2020 viser utensiden av Wuhan-instituttet. Foto: Hector Retmal / AFP/NTB

– En eneste stor løgn

Direktøren ved Wuhan institute of Virology Yan Zhiming går hardt ut mot rapporten, som han mener er fabrikert.

– Jeg har lest den, og det er en eneste stor løgn. Vårelaboratorium har ingen kjennskap til de påståtte sykdomdstilfellene, og vi aner ikke hvor de har fått informasjonen fra, sier Zhiming til Global Times.

Talsmann for Kinas utenriksdepartement Zhao Lijian stiller seg også kritisk til funnene og advarer mot å bygge opp under ryktene om at viruset er skapt i et laboratorium.

– Gjennom WHOs og USAs etterforskning her i Kina har alle blitt skjønt enige om at det er svært lite sannsynlig at viruset oppsto i en lab, sier Linjian.

Amerikanske etterforskere understreker at ingenting så langt tyder på at viruset hverken er skapt i laboratorium eller brukt som et biologisk våpen, og anser det som mest sannsynlig at viruset smittet fra dyr til mennesker.

Tror aldri vi får vite svaret

I tillegg til det amerikanske forskerteamet sendte også Verdens helseorganisasjon en egen forskergruppe til Wuhan tidligere i år. Ifølge en av forskerne Peter Daszak er det ingen grunn til å tro at viruset spredte seg via laboratoriet.

– Laboratoriet har svært gode rutiner. Vi har naturligvis ikke kastet hypotesen helt fra oss, men vår konklusjon er at det er svært lite sannsynlig at pandemien oppsto slik, sier Daszsk til CNN.

Flere land, deriblant Storbritannia og USA, har stilt seg kritiske til WHOs rapport, som er utarbeidet i samarbeid med 17 kinesiske forskere som arbeider for den kinesiske stat. Ifølge en forsker tett på USAs etterforskning vil man kunne utelukke at viruset oppsto i laboratoriet ved genomsekvensering av viruset forskerne arbeidet med i 2019, men vedkommende tror aldri dette vil komme til å skje.

– Kineserne vil aldri tillate det, og derfor tror jeg aldri vi kommer til å få svaret på hvordan viruset oppsto, sier forskeren til CNN.