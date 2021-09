I løpet av sin turné i Asia gikk USAs visepresident Kamala Harris om bord i det som er blitt USAs mest omstridte krigsskip, USS Tulsa. Skipstypen er marinens ferskeste kriger, og to nydøpte eksemplarer fikk nylig uforklarlig trøbbel og måtte pent loses tilbake til kaia i Virginia. Siden har de stått der.

Et annet LCS-skip har imidlertid klart å komme seg ut på tokt og ligger til havn i Singapore. Det var dette skipet visepresident Harris besøkte tirsdag forrige uke.

«Dere er her av en grunn, og den er viktig. Vår tilstedeværelse i det indopasifiske området er en lang og omfattende historie som grunner i sikkerhet, handelsfrihet og retten til fri bevegelse i henhold til internasjonale regelverk», sa Harris til mannskapet om bord på USS Tulsa 23. august, skriver CNN.

– Feide alle kinesiske operasjoner av banen

Ifølge marinen er nettopp Tulsa og søsterskipene en viktig brikke i kampen, og det er ventet at skipstypen vil spille en sentral rolle i møte med et mer robust og synlig Kina i Sør-Kina-havet.

Kina hevder at store deler av Sør-Kina-havet er deres territorium og mener at USAs tilstedeværelse er roten til uroen og mangelen på stabilitet i området. Ifølge viseadmiral William R. Merz ved den amerikanske marinen planlegger USA å sende åtte LCS-skip over Stillehavet innen ett år, i tillegg til de to som ligger til havn i Singapore nå. Merz skryter hemningsløst over LCS-skipet USS Gabrielle Gifford som opererte i området i fjor.

– Hun eide Sør-Kina-havet og feide alle kinesiske operasjoner av banen. Det var rett og slett imponerende, sier Merz.

USAs visepresident Kamala Harris om bord på USS Tulsa. Foto: Evelyn Hockstein / AFP/NTB

– Skal Kina frykte dette?

USA har oppgradert LCS-skipene og utstyrt dem med åtte missiler av typen Norsk Sjømålmissil. Våpenet er produsert av Kongsberg Gruppen og har som formål å treffe mål på lang avstand med stor presisjon. Missilene er det eneste femtegenerasjons presisjonsvåpenet med lang rekkevidde, og er i stand til å trenge gjennom de mest avanserte luftvern.

Kina har bitt seg merke i oppgraderingen og omtalte den som «et billig høyhastighetsvåpen som kan bli et mektig redskap i fremtiden» i en rapport i 2020. Kina, som i fjor kunne erklære at de hadde forbigått USA og dermed har verdens største marineflåte, stiller spørsmål ved om LCS-skipene har sjans.

– Skal verdens største flåte virkelig frykte dette? Det tror jeg virkelig ikke, sier forsvarsekspert Blake Herzinger til CNN.

Herzinger drar frem skipstypens trøblete historikk som bekymringsmoment. Siden 2008 har skipene blitt rammet av en rekke omfattende tekniske problemer, og eksperten mener det er risikabelt å stole på skipene i møte med Folkets frigjøringshærs marine.