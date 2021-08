Danmarks helseminister: Alle vil få tilbud om tredje vaksinedose

Noen nærmere detaljer om tidsplanen er ikke kjent, men Heunicke sier helsemyndighetene undersøker når en påfyllingsdose blir relevant.

Flere land tilbyr nå en tredje dose til sårbare grupper, mens amerikanske helsemyndigheter har gitt grønt lys for å åpne for en tredje dose til alle. Denne dosen skal gis først åtte måneder etter dose to.

Under den danske regjeringens coronaoppdatering mandag sa også statsminister Mette Frederiksen (S) at hun ikke forventer flere omfattende nedstengninger av det danske samfunnet i framtiden.

– Hverdagen er heldigvis tilbake de aller fleste steder. Vi har en klar forventning om at vi kan unngå de største nedstengningene framover fordi vi har supervåpenet på plass: Vaksinene, sa Frederiksen.

En begeistret statsminister kunngjorde at tre av fire danske har fått minst én vaksinedose og at flere enn 4 millioner er ferdigvaksinert.

– Det tilsvarer 70 prosent av befolkningen. Det er helt fantastisk, sier Frederiksen.