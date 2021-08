Danmark får støtte utvikling av ny coronavaksine

Støtten, som i norske kroner utgjør 1,1 milliarder kroner, skal være et forskudd som selskapet skal betale tilbake. Dette vil gi Bavarian Nordic mulighet til å gjennomføre en studie av coronavaksinen i fase 3.

Dette er siste skritt før medisinen kan godkjennes og komme på markedet.

Tidligere omtalte forsøk på dyr viste at vaksinen, som er utviklet av forskere på Københavns universitet, var effektiv mot coronaviruset og flere av de ulike variantene.

Mandag begynte selskapet en fase 2-studie hvor det skal undersøkes om vaksinen er effektiv som en boosterdose som ferdigvaksinerte og tidligere smittede skal få som en tredje dose.

Etter EU-godkjenningen mandag opplyser Bavarian Nordic at det ennå ikke har avtale på plass om vaksinen, og understreket at det måtte ha penger utenfra for å kunne gjennomføre en fase 3-studie.

Aksjemarkedet reagerte positivet på nyheten mandag og sendte selskapets aksje opp 13 prosent.