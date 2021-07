Tirsdag denne uken gjennomførte kinas nyeste høyhastighetstog sin første tur med passasjerer. Begivenheten fant sted i storbyen Qingdao øst i Kina. Det skriver CNN.

Det nyeste toget i Maglev-serien er med en hastighet på 600 kilometer i timen verdens raskeste tog. Ordet «Maglev» er en forkortelse for magnetisk levitasjon, og refererer til magnetteknologien toget benytter seg av for å kunne sveve over skinnegangen.

I tillegg til å ta toget opp i høye hastigheter fører magnetteknologien til at toget lager mindre støy og krever mindre vedlikehold enn tradisjonelle tog med hjul.

Høyt prioritert

Høyhastighetstog er prioritert i Kina. Landet har ambisjoner om å koble storbyer sammen med høyhastighetstog for å reduserer tiden og utgiftene det tar å reise rundt i verdens mest befolkede land.

For øyeblikket kjører det gjennomsnittlige høyhastighetstoget i Kina i rundt 350 kilometer i timen, mens vanlige rutefly flyr i hastigheter opp mot, og over, 900 kilometer i timen.

Mangel på infrastruktur hindrer imidlertid den store allmenheten i å benytte seg av Maglev-togene. I skrivende stund har Kina bare én kommersiell skinnestrekning Maglev-tog kan kjøre på. Skinnegangen strekker seg kun 30 kilometer fra flyplassen Shanghai Pudong til Longyang stasjonen rett utenfor sentrum i Shanghai. Togturen tar bare syv og et halvt minutt ved en hastighet på rundt 430 kilometer i timen.

Raskeste alternativ under 1500 kilometer

Det nye Maglev-toget er den raskeste formen for transport i verden hvis man skal reise innenfor 1500 kilometer og tar hensyn til den faktiske reisetiden som følge av det som kreves før og etter en reise, ifølge New York Post.





Med en hastighet på 600 kilometer i timen ville det nye Maglev-toget brukt to og en halv time på en reise mellom Beijing og Shanghai, en reise som tar tre timer med fly hvis regner med alt man må gjennomgå på flyplassene før og etter reisen.