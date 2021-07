Det sa viseminister for landets helsekommisjon, Zheng Yixin, torsdag.

I forrige uke uttalte WHO at det er for tidlig å utelukke eventuelle koblinger mellom pandemien og en lekkasje av coronavirus fra et kinesisk laboratorium.

Forslaget for fase to av granskingen viser at WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ønsker å ha tilsyn på flere relevante laboratorier og forskningsinstitusjoner som opererte i Wuhan da det første coronatilfellet ble oppdaget i desember 2019.

Sunn fornuft

Zheng avviser teorien om at viruset skal ha kommet fra et laboratorium og kaller det et rykte som strider mot både vitenskap og sunn fornuft.

Han sier at laboratoriet i Wuhan ikke har noen virus som kan smitte mennesker direkte.

Han sier også at Kina har kommet med gjentatte oppklaringer og at landets myndigheter ikke godtar WHOs plan om å fortsette undersøkelsene.

Opprinnelig konklusjon

En ekspertgruppe fra WHO besøkte Wuhan allerede i februar for å undersøke anklagene. De konkluderte den gang med at teorien om at viruset ved et uhell lekket ut fra det virologiske laboratoriet i byen, var «svært usannsynlig».

Et mikroskop-bilde av viruset som forårsaker covid-19 tatt av U.S. National Institutes of Health i februar 2020. Foto: NIAID-RML / AP / NTB

Organisasjonen har tidligere advart mot å politisere letingen etter virusets opphav.

Påstanden om at viruset kan ha kommet fra en laboratorium i Wuhan, ble blant annet fremmet av tidligere president Donald Trump og ble lenge ansett for å være en konspirasjonsteori, fremmet av høyresiden i USA.

WHO har imidlertid etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav blant andre Norge har sluttet seg til.

Flaggermus

I mai skrev avisen Wall Street Journal , som viste til en amerikansk etterretningsrapport, at tre forskere ved Wuhan-laboratoriet ble innlagt på sykehus med covid-19-symptomer flere uker før coronaviruset ble påvist, og kinesiske myndigheter orienterte WHO.

Ifølge rapporten ble de tre syke etter å ha oppsøkt en hule med flaggermus i Yunnan-provinsen. Det benekter kinesiske myndigheter, men president Joe Biden har gitt amerikansk etterretning tre måneder på å komme til bunns i saken.

Eksperter mener viruset trolig stammer fra hestesko-flaggermus, og at det ble overført til mennesker vi et annet dyr, kanskje skjelldyr. De er ikke sikre på at dette skjedde i Wuhan.