Satellittbilder avslører kinesisk opprustning: – Herfra kan atombombene deres nå USA på 30 minutter

Satellittfoto tatt av selskapet Planet Labs Inc. avslører et stort felt med 120 siloer i Kinas ørken som mest sannsynligvis huser atomvåpen, skriver CNN. En gruppe forskere fra James Martin Center for Nonproliferation Studies, som har studert funnene de siste fire månedene, antar at siloene inneholder missiler som er i stand til å nå USA.

– Langt større enn vi kunne sett for oss

Atomvåpeneksperten Jeffrey Lewis er overrasket over størrelsen og hastigheten på prosjektet.

– Det er slående hvor fort de har bygget dette. Det er langt større enn vi kunne sett for oss, sier Lewis til CNN.

Rapporten kommer få dager etter at Kinas president Xi Jinping gikk på talerstolen under 100-årsmarkeringen for Det kinesiske kommunistparti. Fra podiet erklærte han at Kinas voksende makt er unngåelig, og at landet nekter å bli mobbet og undertrykt av andre makter.

«De som tør å prøve vil få hodene sine knust mot en mur av stål bygget av 1,4 milliarder kinesere» sa Xi under sin tale torsdag.

(Saken fortsetter under bildet)

Kinas president Xi Jinping på talerstolen under markeringen 1. juli. Foto: Ju Peng / Xinhua/AP/NTB

Atombomber kan nå USA på kort tid

Forskerne understreker at Kina ikke har offentliggjort hvilke planer de har for de 120 siloene som er blitt observert, men at det er svært sannsynlig at de inneholder Dongfeng-41-missiler. Ifølge Center for Strategic and International Studies (CSIS) har missilet en rekkevidde på mellom 12.000 og 15.000 kilometer og er utstyrt med opptil 10 atomstridshoder.

– Herfra kan atombombene deres nå USA på 30 minutter, skriver forskerne på CSIS’ nettsider.

Målet med prosjektet kan være å sikre seg muligheten til å gå til motangrep dersom de skulle bli rammet av et angrep. Ved å plassere en stor mengde interkontinentale missiler i landets vestlige ørkenområde havner potensielle fiender innenfor nær nok rekkevidde til å kunne utgjøre enorm skade. Plasseringen gjør det ekstremt vanskelig for USA å avvæpne Kina, da dette vil kreve at de angriper og ødelegger de 120 siloene i tillegg til andre kinesiske oppskytningsområder og våpenlager.