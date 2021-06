– Forestill deg at du kjører til jobben gjennom en skolesone hvor fartgsrensen er 50 kilometer i timen. Så en dag, helt ut av det blå, sitter du i din Honda Civic, og like plutselig begynner du å kjøre i 5000 kilometer i timen.

Slik illustrerer den amerikanske isbreforskeren Sam Herreid hva som er i ferd med å skje i Alaska, skriver Washington Post.

Klatrerrute blir ufremkommelig



Muldrow-breen, også kjent som McKinley-breen, er en stor isbre i Denali National Park and Preserve i den amerikanske staten Alaska.

Fly flyr jevnlig over breen med klatrere som vil bestige Denali, som er Nord-Amerikas høyeste fjell. Nå kan de populære klatrerutene via breen bli ufremkommelige.

Breen stammer fra det store isfallet av Harperbreen på østsiden av Denali. I 60 år har den så å si ligget helt i ro. Forskerne anslår at breens bevegelser er begrenset til om lag syv centimeter i året. Men så begynte ting å skje.

Pilot slo alarm om det han så fra luften



De første observasjonene som indikerte at noe spesielt var i ferd med å skje ble meldt inn av en pilot som fløy over isbreen i fjor.

Piloten Chris Palm rapporterte om at isbreen i Denali National Park hadde begynt å slå sprekker. Han tok bilder med mobilen sin, og delte disse med isbreforskere som har fulgt breens utvikling i årevis.

Da forskere senere ville undersøke de nye bevegelsene, ble de overrasket. Målingene viste at Muldrow beveger seg mellom ni og 18 meter hver eneste dag. Dette er 10 til 100 ganger raskere enn det som er normalt for isbreer.

Isbreen vil smelte bort



Dersom dette tempoet fortsetter, regner forskerne med at breen til slutt vil bevege seg videre nedover mot bunnen av fjellkjeden i Denali, og til slutt smelte og gå i oppløsning, mener Joanna Young, ved University of Alaska.

Ifølge The New York Times har forskerne benyttet seg av satellittbilder, spesialisert luftfotografering og globale posisjoneringssystemenheter for å overvåke de raske bevegelsene.

Global oppvarming



Isiolog Mark Fahnestock ved University of Alaska Fairbanks, sier at endringer i massebalansen mellom toppen og bunnen av breen spiller en kritisk rolle.

– Over tid akkumuleres is i de høyere, kaldere lagene og løsner fra de lavere, varmere lagene. De øvre delene blir tykkere, mens de nedre delene smelter. Global oppvarming forårsaker mindre isakkumulering og mer smelting. Det vil gi effekter, spesielt i Alaska, fordi massetapet er så høyt, mener Fahnestock.

Opp til 100 ganger raskere enn normalt



Fenomenet som nå utspiller seg i Muldrow-breen omtales på fagspråket som en brebølge. Dette er som regel en kortvarig, syklisk hendelse hvor isen i breen plutselig beveger seg mye, noen ganger i hastigheter 10 til 100 ganger raskere enn normalt.

Muldrow-breen er over 60 kilometer lang. Forrige gang en lignende bølge fant sted var i 1956-57. Da forflyttet breen seg mer enn seks kilometer. Tidligere registreringer og observasjoner tyder på at isbreen har tilsvarende bølger hvert 50. år.

