Lady Gaga åpner opp om traumene – ble gravid etter voldtekt som tenåring

Veien til toppen var lang for Stefani Germanotta, før hun omsider brøt gjennom med låten «Pokerface» i 2008 og for alvor ble kjent som «Lady Gaga».

Hun var innom flere plateselskap og produsenter før hun fikk muligheten til å satse. Et av møtene resulterte i en uønsket graviditet og flere år med psykiske plager.

– Jeg sa nei, men de ga seg ikke

Nå åpner den 35 år gamle stjernen opp om hendelsen i premieren til serien «The Me You Can’t See», som er skapt i et samarbeid mellom talkshow-verten Oprah Winfrey og prins Harry. Serien har som mål å bryte ned stigmaet rundt psykisk helse, skriver CNN.

Under et møte med en produsent ble 19 år gamle Germanotta bedt om å ta av seg klærne. Hun ble truet med at all musikken hun hadde spilt inn ville bli ødelagt dersom hun nektet.

– Jeg sa nei og snudde meg for å gå, men de ga seg ikke. Jeg husker bare bruddstykker av det som skjedde etterpå, forteller en tårevåt Germanotta i dokumentarserien.

(Saken fortsetter under bildet)

Lady Gaga slo for alvor igjennom med låten «Poker Face» i 2008. Foto: Mario Anzuoni / Reuters/NTB

– Han satte meg av på gatehjørnet, redd og gravid

Germanotta ble gravid som følge av hendelsen, og ønsker ikke å navngi den antatte gjerningsperson.

Flere år senere ble hun diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse etter et lengre opphold på sykehus som følge av sterke smerter. Germanotta sier ingenting om hvordan svangerskapet endte.

– Jeg hadde voldsomme uforklarlige smerter, men skjønte etterhvert at det var de samme smertene jeg følte da voldtektsmannen satte meg av, redd og gravid, på et gatehjørne like ved huset til foreldrene mine, forteller Germanotta.

Superstjernen har brukt flere år på å bearbeide hendelsen, og er fortsatt påvirket av traumene. I 2018 så hun seg nødt til å kansellere flere konserter som følge av plagene. Nå ønsker hun å dele sin historie i håp om at andre ofre skal føle seg mindre alene.