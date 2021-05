Prins Harry: – Det som skjedde med meg, skal aldri skje med barna mine

Nylig gjestet prins Harry podcasten «Armchair Expert». I intervjuet åpnet han opp om barndommen og ønsket om å bryte ut av den onde sirkelen familien har havnet i, skriver CNN.

– Som barn har jeg opplevd mye smerte, som jeg tror er en konsekvens av alt pappa og bestefar opplevde, og dette er en ond sirkel jeg skal bryte, sier prins Harry i podcasten.

Harry, som for tiden bor i California sammen med sin kone Meghan Markle, mener at foreldre generelt drar med seg for mye av sin oppvekst inn i oppdragelsen av barn.

Nylig deltok prins Harry og Meghan Markle på et mye omtalt intervju med Oprah Winfrey. Foto: Joe Pugliese / Reuters/NTB

– Det er nesten som om smerter og traumer bæres videre som om det skulle være genetisk. Som forelder skal jeg sørge for at det som skjedde med meg, ikke skjer med mine barn, sier Harry.

Ifølge CNN skal prins Harrys far, prins Charles, ha sluttet å telefonene fra ham etter at Harry bestemte seg for å si fra seg sine kongelige plikter. Nylig deltok han og Meghan markle i et mye omtalt intervju med talkshow-verten Oprah Winfrey, hvor de snakket om årsakene til hvorfor de tok valget.