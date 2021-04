Dronningen satt alene da prins Philip ble stedt til hvile

Pandemiens avstandsregler gjorde at dronningen ikke kunne sitte sammen med familien inne i St. George's Chapel. Hennes ektemann gjennom 73 år, hertugen av Edinburgh, døde 9. april.

«Nasjonens bestefar», som britiske kongelige kaller ham, ble 99 år gammel. Lørdag fikk prins Philip en storslått kongelig avskjed ved Windsor Castle.

Begravelsen har vært planlagt i lang tid, men coronatiltakene gjorde at gjestelisten måtte reduseres fra 800 til 30.

Kisten hans ble lørdag ettermiddag plassert på en militærgrønn, ombygget Land Rover Defender som prinsen selv designet.

Nasjonal stillhet

Derfra ble kisten kjørt den korte veien til St. George's Chapel, flankert av bårebærere mens soldater sto oppstilt langs ruten. Foran gikk et musikkorps fra Grenadier Guards.

I prosesjon bak kisten fulgte militære ledere og medlemmer av kongefamilien. Blant dem var tronarving prins Charles og hans to sønner, prins William og lillebroren Harry.

Da kisten kom fram til kapellet, og like før seremonien startet, ble det holdt ett minutts nasjonal stillhet i Storbritannia.

Video: Dronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme

– Fantastisk rollemodell

Kisten, med prins Philips uniformslue og sverd fra marinen oppå, ble deretter båret inn i kapellet, ledsaget av musikk fra sekkepiper.

Hundrevis av mennesker hadde stilt seg opp i gatene ved slottet i småbyen Windsor for å hedre prins Philip. Noen bar på britiske flagg og blomster.

– Han var en fantastisk rollemodell og kjent for godmodig gjøn. Litt av en karakter, sier Sasha Spicer, som hadde møtt opp i en poncho med det britiske flagget.

– Dronningen kommer til å savne ham. De var bestevenner, og jeg føler med henne, sier Spicer.

Prins William og Harry gikk ikke skulder ved skulder bak bestefars kiste



Brødrene prins William og Harry gikk som ventet ikke skulder ved skulder i prosesjonen bak bestefarens kiste før bisettelsen lørdag.

Fetteren Peter Phillips gikk mellom de to prinsene før de fulgte kisten inn i St. George's kapell ved Windsor Castle.

38 år gamle William er nummer to i arverekken til den britiske tronen etter faren prins Charles. Lillebroren Harry (36) og hans kone Meghan vakte stor oppmerksomhet da de forrige måned anklaget medlemmer av hoffet for blant annet å ha opptrådt ufølsomt overfor Meghan.

USA-fødte Meghan er gravid og har fått beskjed av legen om å holde seg hjemme i Los Angeles. Harry og Meghan trakk seg tilbake fra sine kongelige plikter i fjor

Svarte munnbind

Dronningen ble ledsaget til seremonien av sin hoffdame, men inne i kirken satt hun alene i koret. Den 94 år gamle britiske monarken var som de andre i begravelsesfølget, kledd i svart.

Seremonien ble innledet med at kirkekoret sang «Eternal Father, strong to save», en sjømannssalme som hedret prins Philips tjeneste i den britiske flåten.

Langt liv

– Vi er samlet her i dag for å begrave prins Philip. Vi minnes og hedrer hans lange liv, hans tjeneste til dronningen og hans lojalitet. Men også hans humor, vennlighet og medmenneskelighet, sa biskop David Conner, som har vært prest i St. Georges kapell siden 1998.

Til tross for at gjenåpningen har begynt i England er det fremdeles strenge restriksjoner, som også måtte følges av kongefamilien.

Inne i kirken bar dronningen, hennes fire barn, åtte barnebarn og de 17 andre gjestene alle munnbind. Enkelte satt i egne kohorter under den 50 minutter lange bisettelsen.

Ikke siste hvilested

Etter seremonien ble kisten senket i kapellets kongelige hvelv. Der ligger levningene av 24 andre kongelige, blant dem tre av Englands konger.

Men det vil trolig ikke bli prins Philips siste hvilested. Etter dronning Elizabeths død, ventes det at de to sammen vil bli stedt til hvile i kong George VIs minnekapell. Her er også dronningens far, mor og lillesøster Margaret begravet.