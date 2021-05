– Situasjonen er blitt farligere og farligere de siste par ukene. Offisielt heter det at dette er militærøvelser, men vi tror ikke det er det, sier kaptein for det ukrainske forsvaret Roman Goncharenko til CNN fra dekket på et militærskip.

Norsk sjefsforsker ser grunn til bekymring

Ifølge Gocharenko har Russland i løpet av de siste par ukene fraktet flere landgangsfartøy til både Østersjøen og Nordsjøen. Ifølge sjefsforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er nettopp disse skipene grunn til bekymring.

– Det store nærværet av russiske landgangsfartøyer er en særlig kilde til bekymring, da Ukraina frykter at Russland skal landsette styrker fra sjøen og ta kontroll over større deler av Ukrainas territorium, sier Åtland til ABC Nyheter.

Landgangsfartøy er militære fartøy som kan ta seg helt opp på en strand for å sette personell, kjøretøy og annet materiale i land. I løpet av de siste ukene har flere slike fartøy tilhørende det russiske militæret dukket opp i havområdet rundt Ukraina. Ifølge FFI kan målet med en eventuell operasjon være å etablere en landkorridor mellom Krim og det russiske fastlandet langs nordkysten av Azovhavet, eller å ekspandere nordover fra Krim for å få kontroll over vannforsyningen til den okkuperte halvøya.

– Foreløpig har ingen av disse scenarioene materialisert seg, men det er en risiko som ukrainerne har levd med i lengre tid, og som de bekymrer seg for, sier Åtland.

Bildet frigitt av Russlands forsvarsdepartement viser et russisk militærskip i øvelse i Svartehavet. Foto: Russian Defense Ministry Press Service/AP/NTB

Hevder Russland bryter internasjonal lov

Ifølge Russland er den økte militære tilstedeværelsen knyttet til øvelser i områdene. Russland varslet nedtrapping av øvelsene forrige måned, men ifølge både ukrainsk og amerikansk forsvar er det usikkert om dette har funnet sted.

Ukraina påstår at Russland bryter internasjonal lov i området ved å kontrollere deler av Azovhavet, som Russland og Ukraina inngikk en avtale om i 2003. Ifølge ukrainske myndigheter blir kommersiell trafikk langs nøkkelruten stanset og gjennomsøkt. Russland hevder at ingen skip er blitt nektet gjennomfart.

Den økte russiske aktiviteten i Azovhavet er synlig fra ukrainske landområder, hvor bevæpnet militær til enhver tid står i beredskap.

– Vi ser stadig økende aggresjon fra russisk side, hvor skip beveger seg inn i områder uten å be om tillatelse fra ukrainske myndigheter, sier skipssjef Nikolay Levitskiy til CNN.

Her går et russisk militærskip i land som en del av en militærøvelse i nærheten av den ukrainske Kertsjhalvøya som er en del av Krim. Foto: Vadim Savitsky / Russian Defence Ministry/AFP/NTB

Landgangsfartøy observert i Nordsjøen

Ifølge ukrainsk forsvar er det også blitt observert landgangsfartøy i Nordsjøen, ikke langt fra Østersjøen. Her mener FFI at spenningsnivået er langt lavere, men påpeker at den russiske aktiviteten overvåkes av Norge og andre kyststater i området.

– Den russiske øvingsaktiviteten som finner sted i andre europeiske havområder, som Østersjøen, Norskehavet og Barentshavet, skjer i noe mer ordnede former. Her er også det militære spenningsnivået lavere enn hva det er i Svartehavsregionen, sier Åtland.

I det siste har Ukraina advart flere russiske skip som de mener har blitt for nærgående, og i alle tilfellene har skipene trukket seg tilbake. Stående på dekk på et av Ukrainas skip spurte CNNs journalist hva som skjer i et eventuelt tilfelle hvor et russisk skip ikke trekker seg tilbake. «En farlig situasjon vil fort kunne oppstå, så det ville på ingen måte vært bra», skal Levitskiy ha svart.