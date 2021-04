Realityprogrammet «Paradise hotel» har sendt over ti sesonger i Norge, og er like, hvis ikke enda mer populært i Sverige.

Toby Johnson (21) hadde ikke vært inne på hotellet i mer enn et døgn, før han skulle bli bedt om å reise hjem. Produksjonen så seg nødt til å avbryte Johnsons opphold, etter han forgrep seg på Annie Dahlberg (24) og Jennifer Paatere (23).

– Stappet fingrene opp i meg

Dahlberg skal ha vært veldig tydelig på at det ikke kom til å skje noe seksuelt mellom henne og Johnson, men han skal ikke ha gitt seg. Deltakeren mener Johnson utsatte henne for et overgrep.

Blant anklagene mot Johnson er at også at han dro han ned BH-en til Paatere, slik at brystene hennes var synlige.

– Nei, slutt. Unnskyld meg, jeg prater med deg, sier hun opprørt, når hendelsen finner sted.

Begge jentene hadde flere samtaler med produksjonen etter hendelsene.

Produksjonen drøyde

Til Aftonbladet forteller de to kvinnelige deltakerne at det tok lang tid før produksjonen grep inn. Det var ikke før etter de selv hadde fortalt alle de andre deltakerne om hva som hadde skjedd, at produksjonen grep inn og spurte om de hadde det fint.

Nylén vet ikke hvorfor dette tok så lang tid.

– Vi har personell som følger med på alt som skjer døgnet rundt. Hvorfor ingen grep inn der og da kan jeg ikke svare på akkurat nå, sier hun.

Sendt hjem

I episoden får man også se at produksjonen snakker med Johnson. Her får han beskjed om at han må forlate hotellet.

– I denne situasjonen valgte vi at resultatet burde bli at deltakeren måtte forlate innspillingen. Vi anså at hendelsene var av den karakter at det ville bli ubehagelig for de andre deltakerne om Johnson fikk bli igjen, sier Sveriges pressesjef i Nent Group, Susanne Nylén til avisen.

I episoden vises et klipp av Johnson hvor han forteller at han angrer på det som har hendt.

– Det kommer aldri til å skje igjen, sier han.

Sletter hele sesongen

Etter overgreppsanklagene i «Paradise hotel» har nå hele sesongen blitt fjernet fra Viaplay og Viafree, melder Expressen tirsdag.

Medieselsakapet Nent, som står bak programmet, opplser at sesongen settes på pause, og at hendesen politianmeldes.

– Det føles bra, sier deltakaren Jennifer Paatere til Expressen.