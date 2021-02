Trosser UDs reiseråd: «Paradise Hotel»-innspillingen gjennomføres i Mexico

Tirsdag forlenget Utenriksdepartementet de globale reiserådene fra 1. mars til 15. april. Nent-gruppen, som eier TV-kanaler som TV3 og Viasat 4, sender likevel over 60 personer til Mexico for å gjennomføre «Paradise Hotel»-innspillingen.

Bare produksjonsteamet består av 55 personer, ifølge Kampanje, og deltakere vil altså komme i tillegg.

Ifølge Reuters registrerte Mexicos helsedepartement 10,738 nye smittetilfeller og 1,701 coronarelaterte dødsfall tirsdag.

Totalt har Mexico snart registrert to millioner smittetilfeller hvorav 168,000 har mistet livet.

– Vi ville ikke sendt verken deltagere eller produksjon av sted dersom vi ikke mente at vi kan stå inne for deres sikkerhet, sier pressekontakt Thomas Horni i Nent til ABC Nyheter. Han presiserer at de tar smittevern på alvor.

Testes hver femte dag

– Nent Groups risk og security-team har i samråd med produksjonsselskapet utarbeidet en sikkerhetsprotokoll for produksjonen av «Paradise Hotel». Denne dekker hele prosessen fra før avreise til man er inne i huset i Mexico, sier Horni til VG.

Deltagerne vil bli testet før avreise, ved ankomst og deretter hver femte dag.

I tillegg til dette vil smitteverntiltak som munnbind og avstand være sentrale for de ansatte i produksjonsteamet.

Horni mener gjennomføringen av produksjonen vil skje på en sikker måte, så lenge smittevernreglene følges.

Tidligere i år valgte TV 2 å utsette sin innspilling av realityserien «Love Island» på ubestemt tid, og Discovery flyttet «Ex on the Beach»-innspillingen fra Brasil til Hemsedal.

Fraråder reiser

Tirsdag forlenget Utenriksdepartementet de globale reiserådene, og fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Dette ble bekreftet i en pressemelding.

Her skriver UD at den globale smittesituasjonen, nye tiltak knyttet til utbruddet av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for den nye beslutningen.

– Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise og sette seg inn i situasjonen og innreisereglene i det landet de skal reise til, skriver UD.