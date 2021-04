Amerikanerne har gitt flåten kallenavnet Kinas «Little Blue Men» («små blå menn»). Det er trolig en kinesisk milits, men landet har aldri bekreftet eksistensen av de flere hundre skipene og flere tusen soldatene. Vestlige eksperter tror flåten er en nøkkel i den pågående konflikten i Sør-Kina-havet, skriver CNN.

Det har vært en stadig økende militær tilstedeværelse i Sør-Kina-havet i løpet av de siste par årene. Kina har gjort krav på store deler av området, og mener at oljeutvinning, fiske og gjennomfart dermed krever deres tillatelse. I respons har det amerikanske forsvaret økt sin militære styrke i havområdet og den USA-ledede alliansen Quad ruster opp. Alliansen, som består av USA, Australia, India og Japan, er et diplomatisk samarbeid som i stor grad forholder seg til den asiatiske delen av verden.

Militær konflikt uunngåelig

Eksperter frykter at Kinas hemmelige flåte, som består av blåmalte skip, gjør den kinesiske tilstedeværelsen i Sør-Kina-havet så stor at motreaksjoner vil bli så store at en militær konflikt er uunngåelig.

Den maritime militsen vakte stor oppmerksomhet da Filippinene 21. mars gikk ut og varslet om at hundrevis av kinesiske skip hadde flokket seg rundt øygruppen. Filippinene ligger i Sør-Kina-havet, og skipene skapte stor bekymring hos filippinske organisasjoner ansvarlig for å overvåke utviklingen i området.

Ifølge International Institute for Strategic Studies (IISS) i Singapore er dette den største kinesiske operasjonen noensinne observert i området.

– Dette er den største mengden kinesiske skip noensinne observert i området, og de har holdt seg der i flere uker, skrev ekspertene Samir Puri og Greg Austin på IISSs nettside forrige uke.

(Saken fortsetter under bildet)

Den kinesiske kystvakten blir her observert like ved et uidentifisert skip i Sør-Kina-havet. Bildet er tatt av den filippinske kystvakten. Foto: Philippine Coast Guard/Reuters/NTB

– Svært farlige

Filippinene sendte inn klage til Beijing og beskrev skipene som truende. Kina hevdet at de over 200 skipene var fiskebåter som hadde søkt tilflukt i bukten grunnet værforholdene i området. Den kinesiske ambassaden i Manila står fast ved at skipene ikke tilhører en kinesisk maritim milits. Pentagon står likevel fast ved at skipene er militære.

– Den kinesiske hærs maritime milits fisker ikke. Det er blitt observert våpen om bord som gjør dem svært farlige på kloss hold. I tillegg har skipene en fart på 22 knop, og er dermed raskere enn 90 prosent av verdens fiskebåter, sier tidligere direktør for US Pacific Command’s Joint Intelligence Center Carl Schuster til CNN.

Den påståtte militsen er integrert i Kinas fiskeflåte, som er verdens største med sine 187.000 båter, og ekspertene er usikre på hvor mange av skipene som er utstyrt med våpen og soldater.