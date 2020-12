Det amerikanske forsvaret melder at landet øker sin militære styrke etter at Kina utvidet sin militære tilstedeværelse i Sørkinahavet, skriver The Guardian.

I en fersk rapport advarer det amerikanske sjøforsvaret om at «internasjonale lover nok en gang er under angrep», og at det har skjedd en stor endring i sikkerhetsbildet i løpet av de siste fem årene.

Kina utvider verdens største hær

Pentagon utpeker Kina og Russland som landets «åpenbare fiender», og peker på Kina som den største langsiktige trusselen.

– Kina er det eneste landet med stort nok økonomisk og militært potensiale til å kunne utfordre USA, står det i rapporten.

Kina har verdens største hær og er godt i gang med å utvide sin militære styrke. Deres sjøforsvar har tredoblet i styrke i løpet av de siste 20 årene.

Den økte styrken er spesielt synlig i Sørkinahavet og Taiwanstredet, hvor de ofte gjennomfører store militærøvelser.



Som en respons har USA valgt å øke sin tilstedeværelse i området og innført sanksjoner mot Kina.

– Sjøforsvaret møter stadig på kinesiske og russiske krigsskip og luftfartøy, står det i dokumentet hvor Pentagon beskriver situasjonen som «økende i aggressivitet».

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet tatt 16. oktober viser amerikanske jagerfly på skipet USS Ronald Reagan i Sørkinahavet. Foto: Cathrine Lai / AFP/NTB

Frykter invasjon

Hvis en konflikt skulle oppstå frykter Pentagon at Kina og Russland vil forsøke å invadere og ta landeområder i Sørkinahavet før USA rekker å respondere.

Derfor velger den amerikanske hæren å utvide sin flåte med fjernstyrte båter som er mindre av størrelse og enklere å navigere. De øker også sin daglige tilstedeværelse i havområdet.

Kina hevder at 90 prosent av Sørkinahavet tilhører dem, i en «tunge» som strekker seg 2000 kilometer sørover fra Kina og opp til kysten av Vietnam, Malaysia og Filippinene.

Landet hevder dermed at gjennomfart er ulovlig uten tillatelse fra dem. Dette utløste en respons fra USA, og i sommer annonserte landets utenriksminister Mike Pompeo at flere styrker var på vei til området.

– Gjør dere klare til krig

Spenningene økte ytterligere da Kinas president Xi Jinping i oktober ba hæren mobiliseres for å kunne møte en storkonflikt. Da ble USA, India og Taiwan trukket fram som Kinas største fiender.

– Bruk all deres energi og fokus på å gjøre dere klare til krig. Forbli absolutt lojale, absolutt rene og absolutt pålitelige, sa Kinas president Xi Jinping til sine tropper under et besøk på militærbasen i den sørlige provinsen Guangdong, ifølge statlig nyhetsbyrå Xinhua, skrev CNN.

Nå beskylder Pentagon Kina og Russland for å undergrave internasjonal lov til fordel for egen gevinst i det de beskriver som «ondartet aktivitet».