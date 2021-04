De russiske troppeforflyttingene nær den ukrainske grensen følges nå nøye av militære eksperter.

Hva som blir Russlands neste trekk kan få vidtrekkende konsekvenser.

Ifølge Det hvite hus har det ikke vært oppmarsjert så mange russiske soldater langs grensen til Ukraina som akkurat nå. Analytikere frykter at en ny storkonflikt kan være under oppseiling, og at flere enn Russland og Ukraina kan bli involvert.

– Vil sende en klar melding til Moskva

Ifølge amerikanske medier vurderer USA å sende krigsskip til Svartehavet i løpet av de neste ukene som et svar på Russlands økte militære tilstedeværelse ved Ukrainas østlige grense.

– Den amerikanske marinen opererer rutinemessig i Svartehavet, men en utplassering av krigsskip nå vil sende en klar melding til Moskva om at USA følger nøye med, sier en kilde i det amerikanske forsvaret til CNN.

Russlands forsvarsdepartement kunngjorde torsdag at de har flyttet mer enn ti krigsfartøy, inkludert landingsbåter og krigsskip fra artilleri, fra Kaspihavet til Svartehavet for å delta i militære øvelser, skriver Reuters.

Nato-styrker satt i høyere beredskap

Ifølge AFP har USAs president Joe Biden lovet å gi Ukraina «urokkelig støtte» overfor «russisk pågående aggresjon. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Foto: NTB

Amerikanske styrker i Europa er nå satt i høyere beredskap på grunn av det som blir beskrevet som en «eskalering i russisk aggresjon», melder BBC.

– De allierte deler bekymringene for Russlands nylige store militære aktiviteter i og rundt Ukraina, sier en Nato-kilde.

Ifølge AFP har USAs president Joe Biden lovet å gi Ukraina «urokkelig støtte» overfor «russisk pågående aggresjon»

– USA er i stigende grad bekymret over den siste eskaleringen av russisk aggresjon i Øst-Ukraina, inkludert russisk troppeforflytning ved grensen til Ukraina, sier talskvinne Jen Psaki ifølge The Guardian.

Overvåkingsfly fra USA patruljerer over Svartehavet

Nato mener Russland undergraver forsøk på å dempe spenningen i området. Torsdag møttes Nato-ambassadørene for å diskutere den svært spente situasjonen.

USA er pålagt å gi 14 dagers varsel dersom de forflytter sine militære styrker inn i Svartehavet ifølge en traktat fra 1936, som gir Tyrkia kontroll over sundet som leder inn til Svartehavet.



Det er uklart om det ennå er sendt et formelt varsel, skriver CNN.

Forsvarets tjenestemann opplyser at den amerikanske marinen fortsetter å fly rekognoseringsfly i internasjonalt luftrom over Svartehavet for å overvåke russisk marineaktivitet og eventuelle troppebevegelser på Krim.

– Det er ikke helt klart hva russerne gjør der, vi ønsker å forstå hva de har tenkt å gjøre der. Denne raske oppbyggingen av styrker er ikke gunstig og bidrar ikke til større stabilitet, sier Pentagon-talsmann John Kirby, ifølge CNBC.

Onsdag gjennomførte to amerikanske B-1-bombefly oppdrag over Egeerhavet.

– Et slikt scenario ville ledet til økte spenninger ved Russlands grenser

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket tidligere denne uken med Ukrainas president og uttrykte «alvorlig bekymring» for den omfattende russiske militære aktiviteten.

– Jeg ringte Volodymyr Zelenskyj for å uttrykke alvorlig bekymring for Russlands militære aktivitet i og rundt Ukraina og for de vedvarende bruddene på våpenhvilen, skriver Stoltenberg på Twitter.

Nato-sjefen forsikrer at alliansen står samlet bak kravet om at Ukrainas suverenitet og territorielle integritet må respekteres.

Russiske myndigheter advarer Vesten mot å blande seg inn, og varsler at dette vil bli møtt på en resolutt måte. Dersom vestlige soldater blir sendt til Ukraina for å støtte landet, vil Russland ta grep for å sørge for egen sikkerhet.

– Det er ingen tvil om at et slikt scenario ville ledet til økte spenninger ved Russlands grenser. Selvfølgelig vil dette gi behov for ytterligere grep fra Russlands side for å sørge for sin sikkerhe t, sa president Vladimir Putins talsperson Dimitrij Peskov til reportere denne uken, ifølge utenlandske medier.

– Potensial til å eskalere til en alleuropeisk krig

Dersom vestlige soldater blir sendt til Ukraina for å støtte landet, vil Russland ta grep for å sørge for egen sikkerhet, advarer Kreml. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo Foto: Maxim Shemetov / Reuters

I et intervju med det russiske nyhetsbyrået rosbalt.ru uttrykker den russiske militæranalytikeren Pavel Felgenhauer dyp bekymring for situasjonen.

– Krisen har potensial til å eskalere til en alleuropeisk krig, for ikke å si en verdenskrig. Men foreløpig er det kun et potensial, sier analytikeren, som ikke utelukker at en storkrig kan bryte ut innen en måned, det vil si i løpet av mai.

Seniorforsker og Ukraina-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier til Aftenposten at han tolker Russlands troppebevegelser og styrkeoppbygging som en ren styrkedemonstrasjon.

– Sabelrasling er derfor den mest sannsynlige tolkningen, men vi kan ikke utelukke at Kreml har planer om mer enn dette. Russland gjør dette for å vise Kiev at de ikke vil komme noen vei i Donbass uten å ta hensyn til russiske interesser, sier Bukkvoll.

FN: 13.000 mennesker har livet siden 2014

Donetsbassenget, også kjent som Donbas, er regionen øst i Ukraina der to utbryterrepublikker med støtte fra Russland kjemper for å løsrive seg fra Ukraina.

Den siste tiden har det vært en økning i væpnede sammenstøt langs fronten mellom Ukrainas styrker og russiskstøttede separatister øst i Ukraina.

Konflikten i regionen har kostet over 13.000 mennesker livet siden 2014. ifølge FN.

Ukraina er nesten dobbelt så stort som Norge og er Europas nest største land.

