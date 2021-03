Nord-Korea har avfyrt det som mistenkes å være to ballistiske missil

Det er i så fall den første testen av et ballistisk missil siden president Joe Biden tok over styringen i USA, ifølge nyhetsbyrået AFP og Reuters.

Sør-Koreas militære ledere opplyser at det var snakk om «uidentifiserte prosjektiler» som ble skutt opp over Japanhavet.

Det ble gitt få detaljer om innretningen, men både USA og Sør-Korea undersøker oppskytningen fra Nord-Koreas østkyst.

Amerikanske myndigheter bekrefter at det er gjennomført en ny prosjektilutskytning, uten å gi flere opplysninger.

Japan fordømmer

Japans statsminister Yoshihide Suga sier at de to prosjektilene var ballistiske missil og at Japan på det sterkeste fordømmer Nord-Koreas seneste våpentest, melder nyhetsbyrået DPA.

– Oppskytningen truer freden og stabiliteten i vårt land og regionen, og det er et klart brudd på FNs sanksjonene, sa Suga på en pressekonferanse.

Japans forsvarsdepartement sa at det første missilet ble avfyrt klokken 23.06 og det andre like før 23.30.

Ifølge Fox News er det snakk om to missil med kort rekkevidde.

Andre oppskytning på en uke

Torsdagens hendelse kommer etter at Nord-Korea søndag skjøt opp to raketter i vestlig retning mot Kina.

Rakettene ble skutt opp bare noen få dager etter at USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin besøkte regionen. De var blant annet i Sør-Korea.

Atomvåpenlandet Nord-Korea er underlagt forbud fra FN sikkerhetsråd mot å utvikle ballistiske missil. Landet har under Kim Jong-uns styre likevel utviklet og testet våpen som kan nå USAs fastland.

Nord-Korea har ikke utført en atomprøvesprengning siden september 2017. Landet har siden 2006 blitt ilagt stadig strengere FN-sanksjoner på grunn av atomprogrammet, men har ifølge FN-observatører likevel fortsatt å utvikle det.