– Tiger Woods er heldig som er i live etter bilulykken

Det skriver Los Angeles Times.

Woods har gjennomgått en lengre operasjon i beinet på sykehuset Harbor-UCLA.

Golfstjernen hadde flere åpne brudd, og under operasjonen ble en stang plassert på skinnebeinet, mens skruer ble festet til ankelen, sier Anish Mahajan ved Harbor-UCLA Medical Center i en Twitter-melding publisert på Woods' konto.

Det ble først meldt at han måtte skjæres løs fra vraket, men på en pressekonferanse ved midnatt norsk tid ble det avkreftet. Han ble hentet ut gjennom frontruten på kjøretøyet blant annet ved hjelp av en øks.

Woods er våken etter operasjonen, og ligger for øyeblikket på sykehusrommet for å komme seg til hektene.

I live på grunn av sikkerhetsbelte

Carlos Gonzales fra sheriffkontoret i Los Angeles var første mann på ulykkesstedet, og fikk kontakt med Woods inne i bilvraket.

– Woods klarte ikke å stå på egne ben. Da jeg kom frem satt han i førersetet og jeg forsikret meg om at han kunne snakke med meg. Jeg besluttet å vente på brannvesenet for å få ham ut. Jeg spurte hva han het, om han visste hvor han var og så videre. Han virket klar, forteller Gonzalez under en pressekonferanse.

Etter å ha sett tilstanden på bilen til Woods etter ulykken, mener Gonazales det er stor sannsynlighet for at Woods er i live fordi han brukte sikkerhetsbelte.

Woods, som regnes som en av tidenes største golfere, var den eneste personen i bilen. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Woods er involvert i et biluhell. I 2009 krasjet han bilen sin utenfor sitt hjem. Det viste seg senere at bakgrunnen den gang var en voldsom krangel med hans daværende kone, som hadde avdekket hans utroskap. Det utviklet seg til en skandale som nær hadde gjort slutt på karrieren hans.

I 2017 ble han pågrepet av politiet som fant ham sovende i bilen. Han ble siktet for kjøring i påvirket tilstand. Woods forklarte at han hadde tatt smertestillende medikamenter uten å være klar over hvor sterke de var. Det endte med betinget straff og samfunnstjeneste.