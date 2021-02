Woods våken etter lang operasjon

– Han er for øyeblikket våken og ligger på sykehusrommet for å komme seg til hektene, heter det i en oppdatering på hans Twitter-konto.

I kunngjøringen heter det at Woods er blitt operert i sitt høyre bein og høyre ankel.

Woods hadde flere åpne brudd, og under operasjonen ble en stang plassert på skinnebeinet, mens skruer ble festet til ankelen, sier Anish Mahajan ved Harbor-UCLA Medical Center i meldingen.

– Traumatiske skader i muskelen og det myke vevet i beinet krevde kirurgisk frigjøring av musklene for å avlaste trykket en hevelse har skapt, sier han.

Alene

Tiger Woods ble operert rett før jul og er fortsatt ikke tilbake i trening. Det var hans femte ryggoperasjon. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Woods ble sent til sykehus etter en alvorlig ulykke utenfor Los Angeles tirsdag morgen lokal tid.

Los Angeles-politiet meldte på Twitter at det 7.12 tirsdag morgen lokal tid ble rykket ut til en bil som hadde kjørt av veien og veltet mellom Rolling Hills Estates og Ranchos Palos Verdes sør i Los Angeles.

Woods var alene i bilen og var bevist da de første nødetatene ankom stedet.

Det ble først meldt at han måtte skjæres løs fra vraket, men på en pressekonferanse ved midnatt norsk tid ble det avkreftet. Han ble hentet ut gjennom frontruten på kjøretøyet blant annet ved hjelp av en øks.

Politiet bekreftet at Woods brukte sikkerhetsbelte og at kollisjonsputene ble utløst. Det ble opplyst at det ikke er mistanke om at Woods var påvirket da han krasjet.

Problemer



Fakta om Tiger Woods * Fullt navn: Eldrick Tont Woods * Født 30. desember 1975 (43 år) * Høyde: 185 cm. * Ble profesjonell golfspiller i 1996. * 81 seirer på PGA-touren. * 15 majortitler. * Har vunnet US Masters fem ganger (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), US Open tre ganger (2000, 2002, 2008), British Open tre ganger (2000, 2005, 2006) og PGA-mesterskapet fire ganger (1999, 2000, 2006, 2007). * Aktuell: Vant søndag US Masters og tok sin første majortittel siden juni 2008. (Kilde: NTB)

Woods var i Los Angeles i forbindelse med helgens golfturnering i Pacific Palisades, der han er turneringsvert. Han uttalte så sent som mandag at hans vedvarende ryggplager kan sette ham utenfor US Masters i april.

Woods ble operert rett før jul og er fortsatt ikke tilbake i trening. Det var hans femte ryggoperasjon.

Det er ikke første gang Woods er involvert i et biluhell. I 2009 krasjet han bilen sin utenfor sitt hjem. Det viste seg senere at bakgrunnen den gang var en voldsom krangel med hans daværende kone, som hadde avdekket hans utroskap. Det utviklet seg til en skandale som nær hadde gjort slutt på karrieren hans.

I 2017 ble han pågrepet av politiet som fant ham sovende i bilen. Han ble siktet for kjøring i påvirket tilstand. Woods forklarte at han hadde tatt smertestillende medikamenter uten å være klar over hvor sterke de var. Det endte med betinget straff og samfunnstjeneste.

Dominerte

Tiger Woods var i mange år verdens suverent beste golfspiller og dominerte fullstendig på PGA-touren og i de aller største turneringene. Han har vunnet 15 majorturneringer, men US Masters-seieren i 2019 er den eneste siden sexskandalen.

Woods vant fem turneringer i 2013, men deltok i bare 24 turneringer de fire neste årene som følge av kroniske ryggsmerter. En stor operasjon i 2017 hjalp ham veldig, og Masters-triumfen for to år siden var hans første majortittel på 11 år.

Totalt har han 82 seirer på PGA-touren (tangering av rekorden) og 41 på europatouren. Han vunnet US Masters fem ganger, USAs PGA-mesterskap fire ganger, US Open og British Open tre ganger hver.

