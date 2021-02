Brasiliansk mutasjon påvist i Sverige

Det melder Expressen.

Det dreier seg om et smitteutbrudd med fire tilfeller i region Gävleborg. Ingen av smittetilfellene kan knyttes til reiser.

– Dette er første gangen denne virusvarianten er påvist i Sverige. DE fire personene har det bra og ingen trenger sykehusbehandling, sier regionen i en pressemelding.

Smittevernlege Shah Jalal forteller til Expressen at de tror de de fire ble smittet i slutten av januar.

– De har beveget seg utenfor regionen. Det er mistanke om at smitten har skjedd der, men vi må utføre smittesporing før vi kan fastslå noe, sier Jalal.

Den brasilianske virusvarianten ble først oppdaget i Japan. I en rapport skrevet av FHI 13. januar, kommer det frem at det er bekymring for at varianten har økt smittsomhet, muligens mer enn den engelske og sørafrikanske.