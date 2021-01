Fire brutale drap på hjemløse i Jamaica – frykter seriemorder

I helgen ble det begått fire brutale drap i jamaicanske hovedstaden Kingston.

Fire hjemløse menn ble hakket til døde. I tillegg ble to personer kritisk skadet.

Lokalt politi har anholdt en person i forbindelse med etterforskningen av saken, melder nyhetsbyrået Reuters.

Dype sår i hodet

Til tross for at Jamaica har blant de høyeste drapstallene i verden, skiller denne saken seg ut på grunn av dens brutalitet.

– Vi vil ikke spare på noe i etterforskningen av de avskyelige og barbariske mordene på disse mennene som er blant de mest sårbare i samfunnet vårt, sier Jamaicas statsminister Andrew Holness.

Både de drepte og skadde fikk dype sår i hodet etter gjerningene, uttalte lokalt politi tirsdag.

Frykter seriemorder

De grusomme drapene har fått politiet til å frykte at det kan være snakk om en seriemorder, skriver Reuters.

– For flere år siden skjedde en lignende hendelse der hjemløse menn ble drept mens de sov, sa Dennis Brooks, talsperson for det jamaicanske politiet.

Overfor den jamaicanske avisen The Gleaner forsikrer statsminister Holness om at politiet skal øke antall patruljer i gatene, og at de skal beskytte de hjemløse bedre ved å øke antall sengeplasser ved herbergene i byen.

Over 1300 personer ble drept i Jamaica i 2020. Kriminelle gjenger anslås å stå bak en stor del av drapene.