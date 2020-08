I løpet av 70- og 80-tallet levde mange av innbyggerne i California i konstant frykt. En ukjent gjerningsmann terroriserte delstaten med et titalls drap, over femti voldtekter og hundrevis av innbrudd.

Gjerningsmannen fikk mange kallenavn; East Area Rapist, Original Nightstalker og Visalia Ransacker. Samtlige er oppkalt etter ulike stedsnavn innad i California hvor vedkommende begikk ulike typer lovbrudd.

Han ble mest kjent som «Golden State Killer» i senere tid, men hans egentlige navn og identitet var lenge ukjent.

Det enorme antallet grove lovbrudd, gjorde mange svært frustrert over at han ikke ble tatt. Blant de mest frustrerte var skribent Michelle McNamara.

– Han er den verste serieforbryteren i nyere historie

McNamara viet størstedelen av sitt voksne liv til å granske bevis og dypdykke i vitnesbyrd, i et desperat forsøk på å identifisere serievoldtekts- og drapsmannen.

Hun skrev en blogg, kalt «TrueCrimeDiary», hvor hun viet mye plass til «Golden State Killer». Etterhvert fikk hun en større artikkel på trykk i Los Angeles Times angående seriemorderen og jakten på ham.

Det ble startskuddet til en bok om hvor oppslukt hun ble i jakten på ham.

– Han er den verste serieforbryteren i nyere historie som egentlig ingen vet om. Han voldtok over 50 damer og drepte ti personer, og han har aldri blitt tatt, forteller Michelle McNamara den 11. november 2011 til et hjemmevideokamera som styres av ektemannen.

Klippet er inkludert i en ny dokumentarserie om hennes jakt på seriemorderen, kalt «I’ll Be Gone In The Dark», som finnes på HBO Nordic.

– Saken burde bli løst. Den bare burde bli løst, konstaterer McNamara til kameraet.

– Du klarte det, Michelle

Saken ble løst - og mye tyder på at McNamara var en medvirkende årsak til sakens oppklaring. Hun hadde generert stor interesse for saken gjennom sine artikler, og gjennom arbeidet med boken var hun i stadig kontakt med politiet angående bevis. McNamara ble en konstant påminnelse på at saken forble uløst.

Den 24. april 2018, 42 år etter han begikk sitt første lovbrudd, ble draps- og voldtektsmannen tatt av politiet. Politiet kunne erklære at de omsider hadde fakket mannen som var mest kjent som «Golden State Killer». Hans egentlige navn var Joseph DeAngelo, en tidligere politibetjent.

DeAngelo hadde rukket å bli en gammel mann ved arrestasjonen. Han var 72 år da han fikk utdelt sin oransje drakt og måtte stille i retten.

McNamara fikk aldri oppleve at hennes intensive arbeid ga resultater. Hun døde i 2016, bare 46 år gammel. På grunn av det intense forfatterarbeidet og stresset med å møte bokens endelige deadline, hadde hun tatt sovepiller for å sove ordentlig ut. En uheldig overdose, kombinert med en uoppdaget hjertefeil, førte til at hun sovnet inn.

Den tidligere politimannen Joseph James DeAngelo ble pågrepet i 2018. Foto: AP / NTB Scanpix

McNamaras enkemann, skuespilleren og komikeren Patton Oswalt, kommenterte pågripelsen av morderen:

– Jeg tror du tok ham, Michelle, skrev Oswalt på Twitter dagen DeAngelo ble tatt.

«Jeg vil forsvinne i mørket»

I tillegg til det enorme omfanget av saker som «Golden State Killer» var mistenkt for, var det også den brutale og traumatiske måten han begikk lovovertredelsene på som sjokkerte McNamara.

Kris Pedretti var bare 15 år da hun ble det tiende voldtektsofferet til «Golden State Killer». Den 18. desember 1976 var hun alene hjemme i familiens hus i Sacramento i California. 15-åringen spilte på pianoet i stuen, og trodde hun hørte en lyd i huset.

Pedretti sluttet å spille, kikket seg rundt, men det var ingen i huset. Ingen som hun kunne se.

15-åringen fortsetter å spille piano, før hun føler en tilstedeværelse i nærheten. Hun kikker opp - og får en kniv mot strupen.

– Han sa til meg: «Hvis du skriker eller rører på deg, kommer jeg til å presse denne kniven i strupen din. Og jeg vil forsvinne i mørket», forteller Pedretti i dokumentarserien.

Noen av skissene som ble tegnet av «Golden State Killer» gjennom årene. Foto: Fbi / Reuters

Pedretti ble ført til hagen, hvor han plasserte henne på en benk. DeAngelo gikk tilbake i huset.

– Han sa han kom til å følge med på meg hvert tiende sekund. Han kom ut igjen, og da kuttet han klærne av meg. Han tok meg inn igjen og voldtok meg, før han tok meg ut i hagen igjen, så inn igjen, hvor han voldtok meg igjen, forteller hun.

Da voldtektsmannen startet sin kriminelle tilværelse var enslige damer og jenter ofte målene han ønsket mest. Sannsynligvis hadde han overvåket området nøye i lang tid i forkant, og valgte seg ut hus i enden av gater med nærhet til store, åpne områder. Det ga ham en ypperlig måte å rømme på.

– Jeg var 15 år, og det endret virkelig hele mitt syn på verden. Dagen etter var jeg ikke lenger personen jeg var dagen før, fortalte Pedretti om overgrepet til The Telegraph.

Skimaske og lommelykt

Etter at media rapporterte om at det var enslige damer som var mest utsatt, endret DeAngelo taktikken sin. Han begynte å jakte etter par, og tok seg lydløst og usynlig inn i husene deres.

Med en stor lommelykt lyste han dem direkte i øynene, som bråvekket ofrene hans. De ble møtt av en mørkkledd mann ikledd skimaske. Kona ble beordret til å binde opp ektemannen sin. Deretter bandt DeAngelo henne opp, og strammet til bindingen til mannen.

Noen ganger forlot han de slik, mens han selv vandret rundt i huset. Han raidet ofte kjøleskapet til ofrene, spiste og drakk det han ønsket, rotet rundt i huset, eller la frem klær til ofrene på sofaen.

– Uheldig at han ikke er yngre

Andre ganger hentet han tallerkener etter han hadde bundet opp paret, og plasserte dem på mannen i forholdet.

«Hører jeg en lyd, dreper jeg kona di,» truet han, før han dro med seg kona til et annet rom. Han voldtok henne, ofte flere ganger, før han forlot huset like lydløst som han kom inn.

Et av parene som fikk oppleve dette, var Bob og Gay Hardwick, i 1978.

– Han presset en pistol mot mannen min sitt hode, og sa at hvis jeg ikke bandt ham opp stramt nok, kom han til å drepe ham, har Gay fortalt til CBS Sacramento i 2018.

Paret kaller seg selv heldige som i det hele tatt overlevde angrepet - for det tok ikke lang tid etter deres overgrep at det ikke holdt for DeAngelo å voldta. Da begynte han også å drepe. Til sammen 13 drap sa han seg skyldig i den 29. juni 2020.

Blant dem som stod i rettssalen for å høre hans innrømmelse, var Hardwick-paret.

– Det er uheldig at han ikke er yngre og i stand til å sone en lengre dom. Det er uheldig at han fikk leve sine beste år uhemmet, og resten av oss måtte bære byrden i alle disse årene, sa Gay Hardwick til avisen Charlotte Observer etter rettssaken.

Gay og Bob Hardwick i rettssalen i Sacramento, den 29. juni 2020. Foto: Rich Pedroncelli / AP

– Vil ta med et bilde av Michelle

McNamara fikk aldri oppfylt hennes største ønske med sin intense jakt: å sitte overfor drapsmannen og se ham i øynene. Med seg på jakten fikk hun krimforfatter Billy Jensen, som ville gjøre det nest beste for henne:

– Hvis vi får muligheten til å avslutte det hun startet, kommer jeg til å ta med et bilde av Michelle, holde det opp for ham og si «dette er kvinnen som fant deg», fortalte Jensen til magasinet People etter hennes bortgang i 2016.

Ettersom arbeidet med boken stod uferdig, fortsatte Jensen arbeidet på å ferdigstille den. Han fikk god hjelp fra hennes ektemann, Patton Oswalt, og journalist Paul Haynes.

Boken, som også er titulert «I'll Be Gone In The Dark», ble utgitt 27. februar 2018 - bare to måneder før DeAngelo blir arrestert.