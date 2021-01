Bilpleieren skulle bare levere tilbake Ferrarien – så skjedde dette

Alle opplever vi dårlige dager på jobben innimellom. Dager da det meste går på tverke og man hadde gjort både dem rundt og seg selv en tjeneste ved bare å bli under dyna.

Litt slik er det vel all grunn til å tro at en bilpleier i Genova i Italia også følte det forleden dag.

Dagen begynte sikkert bra, med vask av en eksklusiv og dyr Ferrari 812 Superfast. Det var da jobben var ferdig utført og bilen skulle leveres tilbake til eieren, at problemene tårnet seg opp.

Bilpleieren mistet nemlig kontrollen over den spreke Ferrarien. Den dundret inn i til sammen fem andre biler, før ferden endte i et autovern. Med store skader på bilen som følge.

Rask og dyr

Ferrari 812 Superfast er ikke bare vakker – den er rask også.





Bilen er, eller skal vi kanskje si var, ikke bare vakker. Som betegnelsen, 812 Superfast sladrer om, er den heller ikke akkurat noen sinke i trafikken.

Denne Ferrari-varianten, som har vært i produksjon siden april 2017, er nemlig utstyrt med en massiv 6,5-liters V12-maskin. Ytelsene er ikke mindre enn 800 spinnville hestekrefter og sprinten fra 0-100 gjøres unna på lynkjappe 2,9 sekunder. Toppfarten er på ubeskjedne 340 km/t. Da skal man nok helst vite hva man driver med, bak rattet.

Noen direkte billig bil er det heller ikke snakk om. Det finnes tre slike biler til salgs i Norge akkurat nå. Den billigste, som er brukt, koster 4,7 millioner, mens den dyreste er priset til nesten 5,6 millioner kroner.

Rolig bileier

Det nyvaskede eksemplaret ble såpass medtatt etter dette stuntet at man er usikre på om en reparasjon vil være mulig, eller om den må vrakes.

Uhellet går viralt på sosiale medier. Faksimile fra Twitter.

Eieren selv, Federico Marchetti som er keeper for den italienske fotbalkubben Genoa FC, later til å ta det hele med en knusende ro.

– Jeg er bare glad for at ingen kom til skade i dette uhellet, er hans rolige kommentar.

Bildene av den knuste Ferrarien går viralt verden over. Og det er vel grunn til å tro at bilpleieren fortsatt har en liten «hangover» etter den fatale bilturen – og heller skulle ønske at han holdt sengen denne dagen.

Artikkelen er først publisert av broom.no.

