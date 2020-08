Har du enda ikke funnet den perfekte bilen til norgesferien – med plass til hele familien? Eller vil du kanskje stjele showet på årets sommerfest?

Da har vi gode nyheter til deg! Nå er nemlig en av svært få Ferrari-limousiner til salgs, riktignok må du ta turen til Australia hvis det frister med en handel.

Bilen som selges bygger på Ferrari-klassikeren 360 Modena. Men så er det gjort et par «små» endringer. Bilen er for eksempel skjøtet på med tre meter. Det betyr at du har 7,5 meter Ferrari til disposisjon!

Kåret til verdens raskeste

Inne er det sitteplass til åtte personer. Naturligvis finner vi også en egen minibar, to TV-er og et solid lydanlegg.

For å virkelig gjøre stas på gjestene, har man også montert måkevingedører bak.

Normalt er ikke digre limousiner spesielt raske, men her har man beholdt den originale Ferrari-motoren. Det vil si en hissig V8-er på 3,6 liter, som yter 400 hk.

Ferrari-motoren er beholdt, men girkassen er et godt stykke unna originalen.

Tross minibar og sine tre ekstra metere, skal ikke bilen veie mer enn rundt 1.000 kilo ekstra, sammenlignet med en helt original 360 Modena. Det er takket være utstrakt bruk av lettvektsmaterialer som aluminium og karbon under ombyggingen.

For å gjøre livet til sjåføren litt enklere, er den manuelle girkassen erstattet med en automatkasse fra Subaru Legacy, av alle ting. Snakk om kulturkrasj...

Ifølge nettstedet autoevolution.com, er en nesten tilsvarende bil kåret til verdens raskeste limousin. Så vil du komme tidsnok til fest, er nok denne doningen å anbefale.

Slik kan det også se ut på innsiden av en Ferrari.

Dyr moro

2003-modellen som har gått 65.000 kilometer er priset til 400.000 australske dollar. Det tilsvarer rundt 2,8 millioner kroner, så direkte billig er den ikke.

Samtidig: Er man en gjeng på åtte, blir det jo faktisk ikke mer enn 350.000 kroner på hver. Vi må da snakke om tidenes russebil her?

Til sammenligning koster en brukt Ferrari 360 Modena rundt 800.000 kroner i Norge. Så får man velge hva som betyr mest: Kjøreglede eller partyfaktor.

