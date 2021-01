Rasende Merkel legger skylden på Trump

– Jeg beklager dypt at president Trump ennå ikke har erkjent nederlaget, i november og igjen i går, sier hun.

Merkel sier at han har skapt tvil om valget, og at han slik har skapt atmosfæren som gjorde onsdagens hendelser mulig.

– Et grunnleggende prinsipp i demokratiet er at det er en som vinner, og en som taper. Begge har en rolle å spille når det gjelder anstendighet og å ta ansvar, sier hun videre.

Hun uttrykte også sin tillit til at bekreftelsen av Joe Biden og Kamala Harris som president og visepresident i USA vil åpne et nytt demokratisk kapitel for USA.

– Det betyr at de demokratiske kreftene vinner fram. Det er noe jeg alltid har visst om USA, og som jeg ventet, sier Merkel.