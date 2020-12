Fauci frykter smittespredningen blir verre til jul enn thanksgiving

Fauci sier han forstår at amerikanerne begynner å bli slitne av coronarestriksjonene og vil feire jul sammen med venner og familie. Men landet er i en kritisk fase hvor ting kan bli mye verre, advarer han.

– Dette kan bli enda verre fordi det er en mye lengre ferie. Det starter flere dager før jul og fortsetter til etter nyttår, sier Fauci.

– Det kan bli enda mer utfordrende enn vi så med thanksgiving.

Thanksgiving ble feiret i USA torsdag 26. november i år. Litt over en uke etter feiringen, der familie og venner i USA ofte samles innendørs for å markere takknemlighet for det de har, er smittetrykket høyere enn noen gang.

Forrige uke ble det satt rekorder i antall smittetilfeller daglig, og det er ventet flere dystre smitterekorder utover uken. Ukegjennomsnittet på daglige dødsfall i USA passerte fredag 2.000.