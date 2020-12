I en gjennomgang som Aftonbladet har laget, er antall dødsfall etter coronaviruset sammenlignet i de sju byene Berlin, London, Madrid, Oslo, Paris, Roma og Stockholm.

Det viser at det i løpet av pandemien var 2.688 coronadødsfall i Stockholm, det vil si 113 døde per 100.000 innbyggere. Bare Madrid var verre med 11.349 dødsfall, 170 per 100.000 innbyggere.

– Hvorfor det er blitt slik, er jo en tragedie som vi kommer til å måtte utrede, sier Johan Styrud, som er overlege på Danderyds sykehus og leder for Stockholms legeforening.

Oslo er den av de sju byene som kommer lengst ned på listen. med 63 dødsfall, det vil si 9 per 100.000 innbyggere.

Styrud tror det skyldes at Oslo hadde mye strengere restriksjoner.

– Oslo var veldig militante i begynnelsen, veldig kraftfulle. De stengte ned samfunnet, og man fikk ikke reise over kommunegrensa i ganske lang tid. Dessuten stengte de grensa mot Sverige ganske hardhendt i vår, sier han.