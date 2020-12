Den dystre prognosen er utarbeidet på grunnlag av statistikk over innrapporterte dødsfall i Sverige fram til 22. november.

Ut i fra disse dataene, og basert på landets restriksjoner, har eksperter i ECDC beregnet at dødsraten vil akselerere kraftig de neste ukene, før den igjen faller .

– Det er 95 prosent sannsynlig at de faktiske dødstallene kommer til å ligge mellom 50 og 200 personer, men mest sannsynlig mellom 100 og 140, sier ECDC-analytiker Helen Johnson, til Dagens Nyheter.

Hun er en av forfatterne bak rapporten som har utarbeidet ulike scenario for hvordan coronapandemien vil utvikle seg i flere land i Europa fram til 1. juledag.

– Dødstallene i Sverige stiger før det stabilisere seg

Dersom prognosene slår til, vil Sverige bli usedvanlig hardt rammet.

– I det scenariet ser vi at dødstallene i Sverige stiger før det stabiliserer seg i midten av desember. Deretter vil det kanskje falle dersom allmennhetens mer forsiktige oppførsel i hverdagen fortsetter som nå, sier Helen Johnson til avisen.

Men ECDC har også utarbeidet et enda verre scenario. Det har som premiss at den svenske befolkningen ikke tar noen forholdsregler for å redusere smitten. Ifølge dette scenariet vil Sverige risikere at opptil 400 mennesker vil dø hver dag, skriver Expressen.

– Sverige er hardt prøvet, og det kommer til å bli verre, uttalte Sveriges statsminister Stefan Löfven i en pressemelding 22. november. Da han gikk på talerstolen på en pressekonferanse senere samme dag la han ikke fingrene mellom.

– Det kan lyde hardt og brutalt



– Stadig flere dør. Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå, vil påvirke hvordan lucia- og julefeiringen blir, og hvem som fortsatt er med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er, sa Sveriges statsminister.

Da pandemien traff Sverige i våres var dødstallene på sitt høyeste i 2. uken i april. Da ble det registrert 115 døde i løpet av ett døgn.

27. november meldte svenske helsemyndigheter om 59 nye coronarelaterte dødsfall. Til sammen 6.681 personer er hittil bekreftet døde.

Til sammenligning er antall døde i Norge 316.