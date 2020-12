Den er større enn verdens største passasjerfly, Airbus A380, er klassifisert som et skip, men fly det kunne den, riktignok kun få meter over havoverflaten.

Dette høyteknologiske sovjetiske «sjøuhyret» stiger nå opp fra det kaspiske hav og skal få et nytt liv som en turistattraksjon.

Ekranoplan

Doningen er et ekranoplan. Og om det ser ut som en hybrid mellom fly og båt, så er det akkurat det det er. Den beveger seg få meter over havoverflaten eller jevne flater på landjorden ved å utnytte bakkeeffekten.

Det gigantisk ekroplanet Lun ligger ved sandbanken ved Det kaspiske hav. Flyet er lengre enn verdens største passasjerfly, Airbus A380. Foto: Kazbek Basayev / Reuters

Løftet skapes ved å presse sammen luften mellom vannflaten og bakken og man får en slags luftpute. Ideen stammer fra sovjetiske hydrofoilkonstruktører og doningen som nå slepes opp fra havet, var det største av sitt slag.

Det at flyet holder seg «svevende» over overflaten gjør den også vanskeligere å oppdage på radar enn både tradisjonelle skip og fly, og det var derfor det sovjetiske militæret hadde så stor interesse for teknologien.

Militærdoning

Ekroplanet har navnet Lun og ble produsert i 1986. Det skulle være et missilbærende ekranoplan og 10 ble bestilt, men kun ett rakk å bli levert før Sovjetunionens fall. Lun hadde åtte turbofan-vifter og kunne nå hastigheter opp mot 550 kilometer i timen.

En illustrasjon av hvordan Lun ville sett ut i kamp. Foto: Wikimedia

Den kunne tåle storm og bølger på opp mot 2,5 meter og var ment til å bistå i maritime lynangrep med sine seks anti-skips missiler, plassert over skroget.

Stor flytteoperasjon

Lun gikk i glemselens bok etter Sovjetunionens fall og holdt på å ruste bort i en marinebase ved Kaspijsk.

Det var heller ingen enkel oppgave å få den flyttet etter drøye 30 år i opplag. Flere taubåter og oppblåsbare pongtonger måtte til for å få den flyttet til sitt nye hjem drøye 100 kilometere unna, den kommende Patriotparken i Derbent, der den vil være en stjerneattraksjon, melder CNN.

Mens man venter på at parken skal ferdigstilles, vil Lun ligge som en strandet hval ved sandbanken.

Ekranoplan-teknologien har fått en ny vår de siste årene og både Singapore, USA, Kina og Russland utvikler nye prosjekter som tar utgangspunkt i teknologien, dog med et mer fredelig utgangspunkt en sjøuhyret fra Det kaspiske hav.

Det er blant annet et forslag om å opprette en passasjerrute mellom Helsinki og Tallinn, en reise som med ekranoplan-teknologien kun vil ta en halvtime.

