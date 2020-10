Sovjet-mysteriet rundt «helvetesporten» – har stått i brann i 50 år

Den enorme Karakum-ørkenen ligger i Sentral-Asia og utgjør store deler av landet Turkmenistan. Navnet Karakum betyr «sort sand», og referer til den sorte materien som ligger under det tykke laget av ørkensand. Midt i ørkenen befinner det seg et stort brennende hull som har fått navnet Krateret i Derveze.

Karakum-ørkenen utgjør 70 prosent av Turkmenistan. Foto: NASA

Ulykken i 1971

Krateret ble først oppdaget av en sovjetisk ingeniør i 1971, som mente det var store forekomster av olje i området, skriver tidsskriftet Smithsonian magazine. Det ble satt opp borerigg, og jobben med å kartlegge området begynte. Kort tid etter stanset prosjektet brått. Bakken under riggen og den tilhørende leiren ga etter og alt ble slukt av bakken. Ingen mennesker omkom i ulykken som etterlot seg et stort krater.

Som følge av hendelsen ble det frigjort store mengder metan til skade for miljø og mennesker i området. I håp om å stanse utslippene av giftige gasser bestemte arbeiderne seg for å sette fyr på krateret. Håpet var at gassen ville brenne ut i løpet av noen uker, men nå nesten 50 år senere, står krateret fortsatt i full fyr. Men ifølge BBC er lokale geologer skeptiske til om historien i det hele tatt stemmer.

– Det er et eneste stort mysterium. Den oppleste og vedtatte historien har alltid vært at sovjetiske arbeidere antente krateret med vilje, men lokale geologer forteller en annen historie, sier National Geographics-utforsker George Kourounis til BBC.

En refleksjon av Sovjet

Ifølge turkmenske geologer eksisterte krateret allerede sent på 60-tallet, og tok først fyr på 80-tallet. Usikkerheten rundt hendelsen mener historiker Jerome Perovic er en refleksjon av det sovjetiske regimet, hvor suksesshistorier var det eneste som ble rapportert.

– I denne perioden skulle du aldri rapportere feilgrep, kun suksesshistorier. Så hvis en grov feil ble begått var ingen interessert i å rapportere om det. Spesielt siden krateret ligger i en øde ørken, sier Perovic til BBC.

Kourounis forsøkte å finne dokumenter som kunne stadfeste hva som faktisk skjedde, men ingen slik dokumentasjon var å finne. Ifølge Perovic er områdets formål trolig årsaken til dette.

– Alt som har med gass, olje og ressurser var hemmeligholdt under sovjettiden. Så selv om du tar en dypdykk nå, så vil disse dokumentene være klassifiserte, sier Perovic.

Turkmenske myndigheter har vurdert å forsøke og slukke flammene som herjer i krateret. De endret mening og bestemte seg for å promotere krateret som et turistmål i stedet. Turkmenistan besøkes av om lag 6000 turister hvert år, og myndighetene håper at mystikken rundt «helvetesporten» vil kunne dra flere besøkende.