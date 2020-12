Landsbyen Fucking skifter navn

Endringen vil skje fra og med årsskiftet. Idet det nye året feires med nyttårskonsert i Wien, blir landsbynavnet forandret til Fugging.

Ordfører Andrea Holzner bekreftet beslutningen i intervjuer med østerrikske medier denne uken.

Fuckings innbyggere har lenge irritert seg over at skiltene med landsbynavnet er blitt stjålet. Håpet er at de nye skiltene vil få stå i fred.

En del av de om lag hundre innbyggerne har lenge ivret for et navneskifte i landsbyen i delstaten Oberösterreich. I tillegg til skilttyver er landsbyboerne blitt utsatt for mange dårlige vitser og mye uønsket oppmerksomhet fra turister i årenes løp.

Mens Fucking låter ganske spesielt på engelsk, har landsbynavnet ingen lignende betydning på tysk. Én teori om navnet er at landsbyen ble grunnlagt tidlig i middelalderen av en bayersk adelsmann ved navn Focko.