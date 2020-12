Nytt dødsfall knyttet til vulkanutbrudd på New Zealand

Politiet sier den 64 år gamle tyskeren Horst Westenfelder døde på sykehus 2. juli som følge komplikasjoner fra skader han fikk under utbruddet.

Til sammen var 47 personer, de fleste turister fra Australia, på vulkanøya under utbruddet 9. desember. Mange ble dekket av brennende aske og damp og fikk alvorlige brannskader etter utbruddet. Letingen etter overlevende varte i 15 dager.

Det newzealandske tilsynet WorkSafe, som holder oppsyn med sikkerhet og helse for landets arbeidstakere, har åpnet granskning av hvorfor turister var på den aktive vulkanøya tre uker etter at farenivået for utbrudd var økt.

Det er ventet at en ferdig rapport vil legges fram før årsdagen for ulykken 9. desember.