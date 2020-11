Coronademonstranter sammenligner seg med motstanden mot nazismen

En video av hendelsen har gått viralt etter at den 22 år gamle Jana under en demonstrasjon i Hannover lørdag sa at hun føler seg som Sophie Scholl.

22 år gamle Sophie Scholl og hennes bror utgjorde sammen med noen få andre motstandsgruppa Hvite Rose. Etter å ha spredt flygeblader på universitetet i München i 1943, ble de arrestert, dømt for forræderi og henrettet.

– Jeg føler meg som Sophie Scholl, siden jeg har vært aktiv i motstanden i månedsvis, med taler, demonstrasjoner og flygeblader, sa den unge kvinnen.

Kastet vesten

Straks etter at hun sammenlignet seg med Scholl, kom en av vaktene under protesten opp på podiet og ga henne sin oransje vest.

– Jeg vil ikke bidra med vakthold til slikt idioti, sa han og beskyldte henne for å nedvurdere holocaust.

I en annen episode under en demonstrasjon i Karlsruhe i forrige uke sammenlignet en elleve år gammel jente seg på talerstolen med Anne Frank fordi hun måtte feire bursdagen sin i stillhet så ikke naboene skulle høre at hun hadde invitert venner.

Krass fordømmelse

Tysklands utenriksminister Heiko Maas fordømte episodene i harde ordelag og anklaget henne og andre for å bagatellisere holocaust og håne motstandsbevegelsen under krigen.

– Alle som i dag sammenligner seg med Sophie Scholl eller Anne Frank, håner motet man måtte ha for å stå opp mot nazistene. De bagatelliserer holocaust og viser en utålelig vilje til å glemme. Ingenting forbinder coronaprotestene med motstandsfolkene. Ingenting, sa Maas.

Stadige protester

Tiltakene for å bremse coronaviruset har utløst store protester i Tyskland, der nynazister, høyreekstreme, ytre venstre, anarkister, vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere går sammen. De mener tiltakene er et angrep på menneskerettighetene deres.

Onsdag tok politiet i bruk vannkanoner mot demonstranter i Berlin som nektet å bruke munnbind, og søndag var det en ny protest i Berlin, en såkalt stille marsj, som gikk fredelig for seg.

Tyskland har lyktes bedre enn de fleste andre land med å begrense pandemien, med langt færre smittede og døde enn land som Spania eller Storbritannia. Tiltakene har også bred støtte fra et stort flertall av befolkningen.