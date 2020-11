Sverige pekes ut som corona-versting

Fredag ble det meldt om 7240 nye smittetilfeller i Sverige, noe som er rekord for ett døgn.

Sverige er hardt rammet av den pågående coronapandemien, og så langt er det registrert over 6.400 dødsfall. Totalt er 208.295 svensker smittet av viruset.

De siste to ukene har antallet smittetilfeller per 100.000 innbyggere vært 562.

Over 250.000 ble testet forrige uke, og 12,9 prosent av dem testet positivt.

Dårligst ut



I en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) kommer Sverige dårligst ut på flere punkter.

Rapporten tar for seg pandemiens utvikling i OECDs 35 medlemsland.

Ifølge organisasjonen er Sverige dårligst til å få ned det såkalte R-tallet, tallet som viser hvor mange personer én person med coronasmitte smitter videre. Mens det tok Malta 11 dager å få reproduksjonstall under 1, tok det hele 58 dager for Sverige, skriver Aftonbladet. I Norge tok det 27 dager.



Gjennomsnittet i EU lå på 34 dager.

Statsepidemiolog Anders Tegnell synes rapporten er interessant.

– Jeg synes det er flott at materialet er produsert, og da trengs det en videre diskusjon om hva det egentlig betyr. At du kommer raskt under R-tallet, for eksempel. Den som tester mindre får raskere resultater enn den som tester mye, sier han til journalisten Emanuel Karlsten.

– Kan ikke sammenlignes



Sverige kommer også dårligst ut når det gjelder å redusere befolkningens bevegelser - eller å få befolkningen til å isolere seg.

Mens Spania reduserte befolkningens bevegelser med 33 prosent, gjorde Sverige det kun med syv prosent. For Norge er tallet 11,9 prosent.

– Tallene fra de forskjellige landene kan ikke sammenlignes, sier Tegnell ifølge dansk TV 2.

Våre svenske naboer kommer også dårlig ut når det kommer til å få ned behandlingstiden på sykehusenes intensivavdelinger.

Nye tiltak



De siste dagene er det innført flere nasjonale og lokale tiltak for å få bukt med smittespredningen.

Tirsdag blir det forbudt med ansamlinger på over åtte personer. Det eneste unntaket blir begravelser og bisettelser, der opp til 20 personer kan være til stede.

Forbudet gjelder alt fra religiøse møter til dansetilstelninger og kultur- og sportsarrangement.

Skjenkesteder må avslutte serveringen av alkohol klokka 22, og kan ikke holde åpent etter klokka 22.30. Dette forbudet skal gjelde helt fram til slutten av februar.