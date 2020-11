Trump: Under en annen administrasjon ville vaksinearbeidet tatt 3–5 år

Det var presidentens budskap da han møtte pressen for første gang på en ukes tid fredag. Der hevdet han at Pfizer-vaksinen, som det denne uka ble kjent at beskytter 90 prosent av dem som får den, mot coronaviruset, er blitt til på grunn av Trump-administrasjonens vaksineprogram, Warp Speed.

– Ledere fra flere land har ringt oss og gratulert oss med hva vi har klart å gjøre. Jeg vil gratulere alle som har vært med på dette, det har vært en fantastisk innsats, sier Trump.

– Gjennom Warp Speed gjør vi det på ett år, hvis du hadde hatt en annen administrasjon, ville dette ha tatt tre, fire eller fem år etter min mening, sier Trump.

Tilgjengelig for folk flest i april

Presidenten sier at vaksinen snart vil bli godkjent, og at den da vil bli delt ut til førstelinjearbeidere og de som er i risikogruppen. Det store flertallet kan vente å få vaksinen tilgjengelig i april, sier Trump.

Presidenten hevdet også at ytterligere en vaksine, Moderna-vaksinen, ligger an til å bli hastegodkjent.

Trump anklager også Pfizer for å ha gjort en uheldig tabbe da selskapet sa de ikke var en del av Warp Speed, ettersom de har fått føderale midler.

Alle med munnbind – unntatt Trump

Alle som deltok på pressekonferansen, inkludert visepresident Mike Pence, brukte munnbind, utenom Trump selv.

Trump gjorde det også klart at hans administrasjon ikke vil innføre noen nedstengning av samfunnet for å få kontroll på smitteutbruddet.

– Det koster liv. Det er forferdelige ting som skjer under en nedstengning, med alkohol og rus, folk som mister jobben. Vi vil være veldig årvåkne og forsiktige. Vi forstår sykdommen, den er komplisert, men vi forstår den. Vi ber alle amerikanere være årvåkne, sier Trump.