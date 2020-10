Trump og Biden på stemmefiske i Tampa

De to presidentkandidatene ligger nesten skulder ved skulder på meningsmålingene i Florida, der Trump ifølge ekspertene må vinne om han skal sikre seg gjenvalg.

Under et valgmøte i Tampa beskrev Trump nok en gang Biden som en rabiat sosialist som vil stenge ned det amerikanske samfunnet og ruinere landets økonomi for å stanse koronapandemien.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden stilte opp sammen med barnebarnet Natalie Biden under torsdagens valgmøte i Tampa i Florida. Foto: Andrew Harnik / AP

– Velger dere Biden, vil dere få «opptøyer, flaggbrennere og venstreekstremister» med på kjøpet, hevdet Trump.

– Jeg kommer ikke til å stenge ned økonomien, jeg kommer ikke til å stenge ned landet, men jeg kommer til å stenge ned viruset, sa Biden under sitt møte med velgerne i Tampa.

– Vi trenger en president som bringer oss sammen, ikke en som splitter oss. Dette landets sjel og hjerte står nå på spill, sa han.