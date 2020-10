Misfornøyd Trump talte til folket: – Jeg gjør ikke dette for helsen min

President Donald Trump avslutter valgkampen i stater han vant soleklart for fire år siden. Tirsdag stoppet han i Lansing i Michigan. Da han talte til forsamlingen som hadde møtt opp til tross for regn og ruskevær virket han svært misfornøyd, ifølge CNN.

Trump antydet at coronapandemien tvinger han til å kjempe om stemmer som ellers åpenbart ville ha gått i hans favør. Og at han ikke ville talt til forsamlingen i Wisconsin om det ikke var tvingende nødvendig for å sikre fire nye år i Det hvite hus.

– Jeg ville ikke stått her i det iskalde regnet med dere. Jeg ville ha vært hjemme i Det hvite hus (...). Jeg ville ikke ha vært her ute, sa han ifølge CNN.

Les også: Anonym forfatter bak Trump-bok står fram

Trump: – Hva i helvete tror du jeg gjør her?



Det minnet mye om hvordan han talte til en forsamling på flyplassen i Janesville, i Wisconsin, forrige uke.

– Vinner vi i Wisconsin, vinner vi hele greia. Hva i helvete tror du jeg gjør her en iskald kveld i denne vinden? Tror du jeg gjør dette for helsen? Jeg gjør ikke dette for helsen min, sa han, ifølge CNN.

Da han talte til en forsamling i Iowa noen uker før truet han med å aldri komme tilbake om han ikke fikk flest valgmannsstemmer i delstaten, ifølge CNN.

Biden leder i vippestatene



Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 51,1 prosent, mot 43,6 prosent for Trump. Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona og Florida, vil trolig bli avgjørende for årets valgresultat, ifølge NTB.

Et gjennomsnitt i disse seks viktige vippestatene gir Biden 49,2 prosent mot 45,6 prosent for Trump.

ABC forklarer: Slik fungerer valgsystemet i USA: