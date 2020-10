Dommer avviste Trump-begjæring i ærekrenkelsessak

Saken har bakgrunn i at forfatteren og Elle-spaltisten E. Jean Carroll hevder at hun ble voldtatt av Donald Trump i et prøverom i en butikk for eksklusive kvinneklær på Manhattan på midten av 1990-tallet.

Trump nektet for noensinne å ha møtt Carroll og anklaget henne for å lyve. Carroll svarte med å saksøke ham for ærekrenkelser.

Regjeringens advokater argumenterte med at Trump var tvunget til å svare på søksmålet for å bevise at han var fysisk og psykisk skikket til jobben. De henviste til en lov som beskytter føderalt ansatte fra å bli saksøkt for ting de gjør som en del av sin stilling.

Den føderale dommeren slo imidlertid fast at loven ikke omfatter presidenten.

– USAs president er ikke en ansatt i regjeringen slik de relevante reglene er ment. Selv om han var det, ville ikke hans angivelig ærekrenkende uttalelser om fru Carroll vært innenfor rammen av hans stilling, skriver dommeren i saken, Lewis A. Kaplan.