Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton gikk hardt ut mot republikanerne i et intervju med New York Times-podcasten «Sway» nylig.

Hun omtalte republikanerne som «feige», ifølge nettstedet Axios. Hun sa også at de manglet ryggrad i møte med president Trump gjennom de siste fire årene.

Clinton mener de fleste republikanerne nå er klare til å avslutte Trump-kapittelet:

– De har like lyst til å bli kvitt Trump som oss, men de kan ikke si det offentlig, sier hun i intervjuet, ifølge nettavisen Axios.

Presidentvalget i USA holdes 3. november. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningmålingene gir Biden et forsprang på 50,8 prosent mot 42,8 prosent for Trump.

Også i 2016 talte meningsmålingene for seier til demokratene. Hillary Clinton fikk klart flest stemmer, mens Trump sikret seg flest valgmannsstemmer.

Les også: Trump kan fortsatt vinne mot alle odds

Clinton klarer ikke se for seg at Trump skal stikke av med valgseieren nok en gang.

– Jeg får bokstavelig talt vondt i magen av å tenke på at vi kan få fire år til med misbruk og ødeleggelse av våre institusjoner. Skader på våre normer og verdier (...), sier hun i podcasten.

Video: Slik fungerer valgssystemet i USA: