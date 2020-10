Studie: Det finnes sjøer av vann under iskappen på Mars

Mange tegn tyder på det samme: En gang fantes det sjøer og elver av flytende vann på planeten Mars.

Men så skjedde forandringer i planetens bane og i helningen på planetens aksen, og klimaet endret seg. Resultatet var at det flytende vannet på overflata fordampet og forsvant.

Vannet som i dag finnes på planeten, ligger låst i is, for eksempel i breer på polene, eller i tykke lag av is under overflata.

Det store spørsmålet er likevel: Kan det fortsatt finnes flytende vann noe sted?

Det er nemlig nødvendig for liv, slik vi kjenner det fra jorda. Derfor var nok gleden stor i 2018, da italienske forskere fant tegn til store mengder flytende vann under isen på den røde planetens sørpol.

Og nå kommer det samme forskningsmiljøet med enda en studie som bekrefter funnet.

Les også: Hvorfor er det tre rom-oppdrag på vei til Mars akkurat nå?

Én stor og flere mindre sjøer

Sebastian Emanuel Lauro fra Università degli Studi di Roma og kollegaene hans har studert nye data fra området på Mars’ sørpol, og analysert materialet med andre metoder. Metodene er basert på undersøkelser fra jorda, hvor forskere har lett etter innsjøer under isen i Antarktis.

Og resultatene bekrefter altså de tidligere funnene:

Det ser ut til å finnes store ansamlinger av vann under iskappen på sørpolen på Mars, ifølge forskerne.

Den største sjøen ser ut til å være rundt 600 kvadratkilometer, altså ikke så langt unna det dobbelte av overflata til Mjøsa. I tillegg ser det ut til å finnes flere mindre vann i nærheten.

Les også: NASAs forhold til Mars - fra 1964 til i dag

Saltlake med liv?

Forskerne har fortsatt ikke noe sikkert svar på hvordan det fortsatt kan finnes flytende vann på den kalde planeten. Men en mulighet er at sjøene består saltlake, skriver Lauro og co i siste nummer av Nature Astronomy.

Modeller og observasjoner på jorda antyder at supersalte sjøer under isen på jorda vil holde seg flytende i temperaturer langt under frysepunktet.

Forskerne mener det er svært spennende om slike salte sjøer virkelig eksisterer på Mars.

Det betyr nemlig at vi kan håpe på å finne mikrober, for eksempel såkalte ekstremofile mikroorganismer som er tilpasset ekstreme leveforhold.

Sjøene under iskappen på sørpolen er dermed av stor interesse for framtidige ekspedisjoner til den røde planeten, skriver forskerne.

Saken er først publisert på Forskning.no

Referanse:

S. E. Lauro, m. fl., Multiple subglacial water bodies below the south pole of Mars unveiled by new MARSIS data, Nature Astronomy, september 2020. Sammendrag.