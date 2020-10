New York Times: Trump fikk oksygentilførsel i Det hvite hus

De to kildene, som begge skal være tett på Det hvite hus, sier i to separate intervjuer med avisen at Trump hadde problemer med å puste fredag.

Presidenten fikk da oksygentilførsel og ble innlagt på sykehus. Nyhetsbyrået AP får også opplyst det samme av en anonym kilde.

Opplysningene står i kontrast til de oppløftende vurderingene Trumps leger kom med fredag kveld norsk tid.