Trump kom for sent - rakk ikke testes

Fredag kunngjorde president Donald Trump at han og kona Melania har testet positivt for covid-19. Presidenten får coronabehandling med legemiddelet Remdesivir på et militærsykehus i Maryland.

Remdesivir er et legemiddel som opprinnelig ble utviklet for å behandle ebola, men som ikke er blitt godkjent til det.

Trump skal være til observasjon på militærsykehuset i noen dager som forsiktighetstiltak.

En rekke medarbeidere i Det hvite hus og andre i administrasjonen gjennomgikk tester fredag, og presidentens kontakter spores.

Hadde ikke tid



Nå avslører Fox News-journalist Chris Wallace, mannen som ledet tirsdagens direktesendte presidentdebatt fra Cleveland, at Trump ikke ble testet for coronaviruset før debatten.

Grunnen skal ha vært at Trump og hans støttespillere kom for sent.

Wallace skal selv ha blitt testet etter å ha ankommet Cleveland søndag.

– Men de kom ikke før langt ut på ettermiddagen tirsdag, så det var ikke tid til å teste dem før debatten. De møtte ikke opp før klokka tre, fire eller fem på ettermiddagen, sier han til Fox News.



– Mislykkede lederskapet



Hilmar Mjelde, seniorforsker ved Norce forskningssenter og forsker på amerikansk politikk, er ikke nådig i sin omtale av at Trump er smittet.

– At Trump er smittet, er et bilde på det mislykkede lederskapet hans under pandemien, sier han til NRK.

Han tror ikke Trump vil tjene på sykdommen under presidentvalget.

– Noen velgere vil nok spørre seg om de kan gjenvelge en syk, og på mange måter inkompetent president, sier Mjelde til NRK.

Sporer kontaktene



Ifølge myndighetene i Cleveland skal 11 personer som jobbet med debatten ha vært smittet. Ifølge Wallace skal flere ha reagerte på at flere av Trumps støttespillere ikke brukte munnbind inne i debattlokalet, skriver Daily Mail.

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset.

Det er uklart hvor Trump-ekteparet har blitt smittet, men Trump har antydet at det kan ha vært noen i det militære eller politivaktene som han kan ha hilst på.

En lang rekke medarbeidere i Det hvite hus og andre i administrasjonen gjennomgikk tester fredag, og presidentens kontakter spores. Men det er uklart hvor stort virusutbruddet er rundt presidenten siden det kan ta flere dager før smitten viser seg.