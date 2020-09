Tyskland vil overvåke amerikansk konspirasjonsteori

Felix Klein, som har i oppdrag å overvåke antisemittisme i Tyskland, landet der 6 millioner jøder ble drept under krigen, sier til Der Spiegel at QAnon knytter seg til alle mulige konspirasjonsmyter, og at antisemittisme fungerer som en illevarslende link mellom dem.

Slike konspirasjonsmyter spres gjerne på messenger-tjenester, som han mener bør underlegges samme krav som Facebook og Twitter. Tidligere i år blokkerte Facebook og Twitter tusener av kontoer til tilhengere av teorien, som har sin opprinnelse i USA.

Den sentrale påstanden til QAnon-tilhengerne er at det fins en sammensvergelse mot president Donald Trump i dypet av det amerikanske statsapparatet.

De tror også at framtredende demokratiske politikere i USA er behandlet med hormoner fra blodet til bortførte og torturerte barn.

Klein har tidligere sagt at tysk etterretning burde interessere seg mer for bevegelsen, ifølge Der Spiegel.

En talskvinne for innenriksdepartementet sier at Tysklands føderale kontor for beskyttelse av forfatningen kontinuerlig følger med på sosiale medier, inkludert bevegelser som QAnon.

Enkelte tilhengere av QAnon var til stede på den store demonstrasjonen mot tiltak mot koronaviruset i Berlin nylig, sammen med nynazister, folk fra ytre høyre og ytre venstre og motstandere av vaksinasjoner.