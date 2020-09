– Jeg ønsker virkelig ikke å leve et liv uten ham, fortalte svenske «Victoria» til nyhetsbyrået AFP i 2015. Det er ikke hennes virkelige navn. Den unge svenske kvinnen i 20-årene sendte titalls kjærlighetsbrev til terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik.

Pål Grøndahl er psykologspesialist og har doktorgrad i rettspsykiatri. Han har vurdert noen av de farligste forbryterne i Norge. Han sier det er flere teorier rundt hva som kjennetegner disse kvinnene.

– En teori er at det dreier seg om usikre kvinner som har vanskeligheter med å danne harmoniske relasjoner, sier han til ABC Nyheter.

Han forteller at det alternativt også kan være personer som i bunn og grunn er engstelige for nære forhold.

– Og så idealiserer de kontakt med en person som er uoppnåelig, ved å for eksempel ha en dødsdom over seg eller en livstidsdom som ikke tillater personlig kontakt, sier han. Disse personene vil da slippe sex, daglig omgang, risiko for brudd fordi forholdet ikke holder og så videre.

Brevvekslet med fengselsbetjen

Under rettssaken i 2018 mot danske Peter Madsen satt det tre danske kvinner på tilhørerbenken bak mannen som ble dømt for å ha drept, torturert, og partert den svenske journalisten Kim Wall i sin selvbygde ubåt. Alle de tre kvinnene ble kjent med ham etter at han ble fengslet.

– De sier de er venninner av Peter Madsen. Ut over det vil de ikke si så mye, sa krimjournalist i dansk TV 2, Astrid Søndberg til norske TV 2.

En av kvinnene var fengselsbetjent der Madsen satt fengslet. Hun sluttet i jobben for å ha nærmere kontakt med ham. Da ledelsen fikk vite at hun hadde omfattende brevveksling med Madsen, ble hun sagt opp på dagen.

– Det er selvfølgelig galt. Det er sånt man ikke skal gjøre, men vi gjorde det likevel. Mer er det ikke å si om det. Jeg vet ikke om det utvikler seg til noe mer. Det kan jeg ikke vite med 100 prosent sikkerhet, sa hun til danske Ekstra Bladet.

– Jeg vet godt at han er en psykopat og manipulerende, men det han er dømt for, endrer ikke noe for vår relasjon. Han elsker meg for den jeg er, og jeg elsker ham for den han er , uttalte «Sofie», en av de andre kvinnene til B.T.

I desember 2019 giftet Madsen seg med russiske Jenny Curpen i fengselet.

Samme trend har man tidligere sett hos profilerte massedrapsmenn som Ted Bundy og Charles Manson. De drapsdømte får frierbrev og kvinnene sier de kjenner en tiltrekning mot den livsfarlige forbryteren.

Hybristofili

Tilstanden har et eget navn – hybristofili; å være seksuelt tiltrukket av personer som har begått alvorlige forbrytelser eller soner lange fengselsstraffer. Det er stort sett alltid kvinner som får tilstanden.

I 1969 ble Charles Manson arrestert, blant annet for sin rolle i drapet på skuespillerinnen Sharon Tate. Han hadde en stor tilhengerskare av unge kvinner som utførte drapene for ham. Også etter hans dom fikk han mye frierbrev fra kvinner. Han forlovet seg med en 26 år gammel kvinne i 2014, men bryllupet ble aldri noe av. Manson døde i 2017 83 år gammel. Foto: NTB scanpix

Noen søker oppmerksomhet

Grøndahl sier han knapt har sett det omtalt at menn har samme tiltrekning, men det er ikke noe han avviser.

– Om man leter, vil man sikkert finne gutter og menn som har samme tendens.

Han sier tilstanden trolig ikke er så vanlig som man kan få inntrykk av gjennom media, og at nødvendigvis ikke alle som omkranser drapsmenn har hybristofili.

Psykolog Pål Grøndahl. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Det kan også være at noen søker oppmerksomhet ved nettopp å søke kontakt med personer som har gjort handlinger som har gjort dem berømte.

– Kan det være farlig?



– Om man blir sammen med en person som har en historikk med alvorlig vold, så blir man sammen med en person som har forhøyet risiko for å påføre vold også i nære relasjoner, sier Grøndahl.

– Kjenner disse kvinnene på en skam for at de har disse følelsene, eller kan en fordømmelse fra øvrig samfunn fungere mer som en katalysator?

– Alle minoriteter og personer med avvikende seksuelle tenningsmønstre vil kjenne mer og mindre grader av skam. Men noen er så besatt av disse at de knapt kjenner noe annet enn intens aktivering eller opphisselse over tanken på deres foretrukne. For noen, «Guds kjøkkenhage er mangfoldig», kan selvfølgelig samfunnets fordømmelse være en forsterkende faktor i seg selv. men jeg kjenner ikke forskning på det, sier psykologspesialisten.

